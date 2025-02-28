Зеленский едет к Трампу: соглашение о недрах, уступки Путину и пока без гарантий безопасности

В течение двух недель Киев и Вашингтон проводили интенсивные переговоры. Доходило даже до взаимных обвинений и публичных оскорблений. Зеленский, например, говорил, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве" России, а Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Первую редакцию договоренности о недрах украинскому руководству привез министр финансов США Скотт Бессент, посетивший Киев 12 февраля. Но тогда документ не подписали. Позже Трамп заявил, что в Киеве с Бессентом "повели себя достаточно грубо". Затем Зеленский сообщил, что Украина не признает предоставленную за эти три года полномасштабного российского вторжения администрацией Байдена безвозвратную помощь Украине как долги, которые Трамп хотел вернуть за счет доходов по добыче украинских полезных ископаемых.

О чем идет речь? ТСН.ua писал, как еще в сентябре 2024 года, более чем за месяц до выборов в США, Зеленский лично в Нью-Йорке представил Трампу совместное партнерство по добыче украинских полезных ископаемых в обмен на дальнейшую американскую помощь. Но новая американская администрация поняла ее по-своему, записав в соглашение обязательства Украины вернуть США оказанную при президентстве Байдена помощь Украине за три года полномасштабного российского вторжения. Причем в документе записали $500 млрд, Трамп говорил о $350 млрд, а в реальности, по словам украинского президента, мы получили всего $100 млрд.

Так что в итоге Украина и США подпишут в пятницу, 28 февраля, во время визита Зеленского в Вашингтон? Предусматривает ли это соглашение о недрах дальнейшую военную помощь со стороны США и гарантии безопасности? Но стоит ли Киеву опасаться дальнейших уступок Путину со стороны Трампа? Читайте в материале ТСН.ua.

Рамочная сделка: договоренность договариваться

Действительно, в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Но она будет рамочной. Официальное название – соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления" – которое завизируют первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Это предварительный договор, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его. Соглашение привязано к гарантиям безопасности. Вклад Украины в фонд — это часть наших будущих доходов. Что очень важно — не существующих или предварительных доходов, это соглашение о будущем", — отметил глава украинского правительства.

То есть, в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне Украина и США подпишут декларацию о намерениях – рамочное соглашение, которое не потребует ратификации парламента (в одном из своих заявлений Трамп подчеркивал, что это соглашение о недрах должно утвердить Верховная Рада). Документ устанавливает обязательства Украины вносить в фонд половину будущей монетизации природных ресурсов из новых месторождений, а также портовой инфраструктуры и, например, LNG-терминалов, которых в Украине еще нет. США будут владеть максимально разрешенной американским законодательством финансовой долей в фонде. По крайней мере, раз в год взносы будут реинвестироваться в проекты в Украине.

Но, самое главное, что в этом рамочном соглашении отсутствуют какие-либо упоминания о конкретных суммах уже оказанной американской помощи, которые Украина должна вернуть США за счет добычи своих полезных ископаемых, особенно редкоземельных минералов. Юридически обязывающее соглашение, которое ратифицирует украинский парламент (кстати, пока неизвестно, примет ли его также и Конгресс), стороны разработают впоследствии. Однако Трамп продолжает настаивать, что США хотят получать свои деньги обратно, если продолжат оказывать военную помощь Украине.

"Мы хотим и будем работать с ним (Зеленским – Ред.). Думаю, у нас с ним действительно очень хорошие отношения. Возможно, они были несколько напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что и европейские страны. Они получают свои деньги назад, давая (Украине — Ред.) деньги. Мы не получаем деньги назад", – заявил. Это заявление он сделал в четверг, 27 февраля, во время визита в Вашингтон британского премьера Кира Стармера, который сразу же заметил, что Европа не получает обратно все свои деньги, которые оказывает помощь Украине.

Также Трампу оппонировал и Эммануэль Макрон, когда приезжал в США в понедельник, 24 февраля. Эмоциональная манера общения президента Франции с Трампом стала настоящим мемом в соцсетях. Однако вряд ли американский президент изменит свое мнение. Следовательно, вполне вероятно, что следующий пакет военной помощи со стороны США, когда такой появится в Конгрессе (недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у законодателей нет аппетита принимать помощь Украине – Ред.) может быть подкреплен соглашением о совместной добыче полезных ископаемых в Украине (в какой смогут вернуться и американские деньги).

Уступки Путину: почему подход Трампа не сработал

ТСН.ua уже писал, что Украина входит в десятку поставщиков минеральных ресурсов, имея около 5% мировых запасов. Это титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, никель и другие. Например, по титану, Украина владеет самыми большими его запасами в Европе. Титан и цирконий используется в аэрокосмической, оборонной, медицинской, автомобильной и морской промышленности. Графит является ключевым компонентом для аккумуляторов в электромобилях и ядерных реакторах, а литий – для аккумуляторных батарей.

Еще осенью 2022 года Денис Шмигаль отмечал, что в Украине сосредоточены залежи 22 из 30 полезных ископаемых, критических для стран Запада. Вместе с этим геологическая разведка, которая стоит не один миллион долларов, не говоря уже об инвестициях в добычу, не проводилась с советских времен. К тому же многие из этих ресурсов находятся на оккупированных Россией территориях. Если США хотят обезопасить свои будущие инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых, без американских гарантий безопасности для Украины не обойтись. Более того, в последнее время Трамп даже заявлял, что часть оккупированных Россией территорий может вернуться под контроль Украины.

Хотя на днях, во время первого заседания своего кабинета, которое, судя по многочисленным видео в сети, модерировал Илон Маск (вложивший в предвыборную кампанию Трампа около $270 млн – Ред.), Трамп заявил, что США не будут предоставлять Украине "слишком много гарантий безопасности", а заставят это сделать Европу. Однако, как отмечают многие европейские лидеры, любое соглашение с Россией не будет работать без гарантий безопасности именно со стороны США.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен крепкий мир, а не прекращение огня. И, чтобы это произошло, нам нужны гарантии безопасности (США — Ред.)", — подчеркивал британский премьер Кир Стармер по дороге в Вашингтон. Это касается и гарантий безопасности европейских миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине после установления режима прекращения огня. Ведь европейским ВС не хватает материально-технического обеспечения, разведки и зенитно-ракетных средств, необходимых для обеспечения таких сил самостоятельно, без США.

В интервью CNN бывший британский министр обороны Бен Уоллес напомнил, что Америка всегда хочет вернуть свои деньги обратно, а Британия прекратила выплачивать военные займы США за Вторую мировую войну только в 2006 году. По его словам, Украина должна просто принять новые условия получения дальнейшей военной помощи от США при администрации Трампа. К тому же, относительно условий соглашения о недрах, какие контраверсионные заявления не делал Дональд Трамп, нужно всегда помнить его особый подход к решению любых вопросов.

Вспомним, как он в течение месяца угрожал Канаде, которую призвал стать 51-м американским штатом, и Мексике введением 25% тарифов на их экспорт в США. В итоге Трамп заявил о взаимопонимании с ними в обмен на якобы выделение Канадой и Мексикой дополнительных ресурсов и сил Нацгвардии для охраны общей границы. Однако и без угроз Трампа Канада и Мексика собирались это делать. Поэтому нужно смотреть не на заявления Трампа и его кабинета, а на действия и конкретные пункты соглашений, которые Украина подпишет из США. К тому же, в четверг, 27 февраля, Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал: "Я такое (назвал президента Зеленского "диктатором без выборов" – Ред.) сказал? Я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос".