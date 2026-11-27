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Зеленский и Рютте "сверяли часы" перед поездкой в США: о чем договорились
Перед поездкой в США генсек НАТО Марк Рютте согласовал с Владимиром Зеленским важные сигналы для Дональда Трампа. Андрей Сибига рассказал, на чем сосредоточили внимание украинский президент и генсек Альянса.
Перед визитом генсека НАТО Марка Рютте в США Украина и руководство Альянса согласовали главные сигналы американскому президенту. Основное внимание было уделено усилению украинской ПВО — в частности, поставкам перехватчиков и ракет для систем Patriot.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.
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По словам главы МИД, перед поездкой генсека НАТО во Флориду состоялся разговор с президентом Украины. На ней стороны согласовали главные темы по переговорам с США.
«Не исключаю, что господин Рютте уже побеседовал с президентом Зеленским. Я присутствовал на разговоре накануне поездки генерального секретаря НАТО в США, когда президент Зеленский вместе с Рютте сверяли часы, координировались относительно тех сигналов, которые следует сообщить президенту США», — отметил Сибига.
Министр подчеркнул, что средства противовоздушной обороны остаются одним из главных приоритетов Украины на международном уровне. По его словам, перехватчики и ракеты для систем Patriot являются одной из ключевых позиций, которую поднимал президент Зеленский.
Глава МИД уверен, что Марк Рютте также обсуждал это с Дональдом Трампом. Андрей Сибига также анонсировал дальнейшие дипломатические контакты с руководством Альянса в ближайшее время.
«Перед нами важные мероприятия по линии НАТО: в ближайшее время состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе и соответствующий Совет Украина-НАТО. Я приглашен на это мероприятие и в рамках своего пребывания тоже буду встречаться с генеральным секретарем НАТО», — сообщил министр.
Отдельно Сибига отметил, что Владимир Зеленский и Марк Рютте постоянно общаются напрямую. По словам министра, их контакты не ограничиваются протоколом: лидеры выходят на связь в любое время и при любых обстоятельствах, когда нужна поддержка, обмен мнениями или важные решения.
Встреча Трампа и Рютте — последние новости
Напомним, Трамп и Рютте выступили с совместным обращением к России после переговоров во Флориде. На фоне споров из-за слов президента США о дружбе с Путиным они заявили о необходимости избежать расширения войны и как можно быстрее достичь мира.
Также президент США Дональд Трамп обнародовал собственный вариант заявления по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В отличие от официального сообщения Альянса, американский лидер призвал избегать эскалации как Россию, так и Украину.