Зеленский и Залужный обратились к украинцам: сенсационные заявления, от которых разорвет Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением ко Дню Соборности Украины, к нему присоединился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Но то, что заявил Зеленский, вас очень удивит. Россиян уже просто разрывает.

Какие внезапные и сенсационные заявления прозвучали 22 января, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Поздравление от Зеленского

22 января – особый для украинцев день – День Соборности Украины. Его празднуют в память о провозглашении Акта Соединения УНР и ЗУНР. В этот исторический день 105 лет назад украинские земли впервые объединились в одном государстве, а главная традиция праздника в начале 90-х стала самой масштабной антисоветской акцией. Зеленский записал обращение к украинцам.

Зеленский отмечает, что соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я — украинец.

Сенсационное заявление Зеленского

И вдруг Зеленский делает невероятное заявление — все этнические украинцы смогут вернуть гражданство.

Путин свирепствует

У россиян уже попросту горит от этого заявления. Вы точно помните тезисы пропагандистов и любимое маразматическое заявление Путина, что " Украина не существовало до Ленина", что "украинцы живут на исторических территориях РФ".

“Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до 17 века, когда часть этих тефриторий соединилась с русским государством и после”.

Что говорит история?

Несмотря на то, что историки неоднократно опровергали заявления кремлевского диктатора, от своих слов Путин не отступает. Только вспомните, как он манипулировал Киевской Русью, мол, Киев для россиян – это "мать городов русских". Ну собственно и историки то и дело повторяют, что все эти тезисы — простая советщина Путина.

Термин "древнерусские земли" — конструкт советских времен, когда пытались не вспоминать Киев и "раскрыть" его роль. Таким манипулятивным способом пытались повысить статус Москвы, объясняя, что Киев когда-то вместе с Новгородом и Владимиром на Клязьме был одной из столиц аморфного формирования "Древней Руси". Население нашей страны никогда не называло себя прилагательным “русский”. Русской была монета, чеканная во Львове в 14 веке, русскими были полки или князья. Наш народ назывался "русы". Апелляция же к "воссоединению" — старая советская идеологема, опирающаяся на временный военно-политический союз, заключенный в Переяславе в 1654 году. Однако этот союз нарушили сами же московиты (средневековое название сегодняшних россиян) уже через несколько лет», — отметил кандидат исторических наук и сотрудник Института истории НАН Украины, ныне военнослужащий Александр Алферов.

Историческое заявление Зеленского

Путин всегда пропускал другой момент — в России есть и очень много украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский сделал еще одно заявление и издал новый указ "Об исторически населенных украинцами территории России".

Где в России живут украинцы?

На Кубани, Северной и Восточной Слобожанщине в рамках современных Краснодарского края, Стародубщине, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей постановлено ввести план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

Указ уже вступил в силу и на сайте Офиса Президента уже можно увидеть новый, без преувеличения, сенсационный документ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях в РФ.

Также Кабмин с международными экспертами должны, в частности, собрать факты о преступлениях РФ против украинцев, проживающих на территориях России, в частности, о политике принудительной русификации, политических репрессий и депортации, а также противодействовать дезинформации и пропаганде Российской Федерации.

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Реакция россиян

Как вы понимаете, у рашистов просто разрывает одно место. Но есть но. Этого Путин явно не ожидал, но многие россияне даже очень обрадовались заявлению украинского президента.

1) Вот это правильно! Может хоть часть нашей страны заживет нормально!

2) Он не назвал. Да и есть

3) Разве это не очевидно? Кубанская болтовня — это буквально литературный украинский.

4) МЫ КУБАНЦЫ ЖДАЛИ ЭТОГО УКАЗА 30 ЛЕТ!! МЫ ИДЕМ ДОМОЙ, В УКРАИНУ!! РОДНЕНЬКИЕ, ВСТРЕЧАЙТЕ!

5) Русским надо уезжать вглубь, на Урал.

Кстати, некоторые уже даже интересуются, сможет ли получить гражданство Украины.



1) То есть люди живущие там, смогут получить гражданство?

2) Не сразу, но думаю получим.

Что Зеленский поручил Кабмину и Министерству иностранных дел?

А что не ясно? Президент ясно отметил: гражданство смогут получить этнические украинцы, но кроме граждан страны-агрессорки. Пока же в указе говорится, что Кабмин должен активизировать работу по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов и на весь мир история Украины должна прозвучать еще громче.

Министерству иностранных дел Украины президент постановил обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом. А пока у россиян пылает, к украинцам обратился и Главнокомандующий ВСУ Валерий

Скриншот

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