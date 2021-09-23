Зеленский имеет больше всего врагов и не знает, куда он попал: основатель УБОП оценил угрозу жизни президента

Зеленский имеет больше всего врагов и не знает, куда он попал: основатель УБОП оценил угрозу жизни президента

Главной версией покушения на помощника Зеленского опытный милиционер назвал политическую.

Такого количества врагов, как у действующего главы государства Владимира Зеленского, не было ни у одного президента в новейшей истории Украины.

Об этом заявил 23 сентября во ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур.

Опытный правоохранитель отметил, что за свою жизнь видел, как изменилось 15 руководителей, начиная от советского диктатора Сталина к президентам независимой Украины. Но такого давления на властную вертикаль, как теперь, не помнит.

"На сегодняшний момент я увидел, что ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. Столько врагов, как у него [президента Зеленского], я не видел ни у одного президента последних времен ", — отметил Валерий Кур.

По его словам, Владимир Зеленский не осознает ситуации, в которой он находится.

"Этот молодой человек просто не знает, куда он попал. Он, грубо говоря, зашел в темную комнату, а там уже давно стоят, и глаза привыкли ", — пояснил он.

По мнению Валерия Кура, главной версии следствия относительно покушения на первого помощника президента Сергея Шефира должна быть политическая.

"Здесь влияние спецслужб нашего бывшего друга, а сегодняшнего врага, который ведет с нами войну", — подчеркнул бывший правоохранитель.

"Сколько врагов как в него я не видел ни у одного президента последних времен" - Кур о Зеленского

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