Зеленский имеет больше всего врагов и не знает, куда он попал: основатель УБОП оценил угрозу жизни президента

Главной версией покушения на помощника Зеленского опытный милиционер назвал политическую.
Такого количества врагов, как у действующего главы государства Владимира Зеленского, не было ни у одного президента в новейшей истории Украины.
Об этом заявил 23 сентября во ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур.
Опытный правоохранитель отметил, что за свою жизнь видел, как изменилось 15 руководителей, начиная от советского диктатора Сталина к президентам независимой Украины. Но такого давления на властную вертикаль, как теперь, не помнит.
"На сегодняшний момент я увидел, что ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. Столько врагов, как у него [президента Зеленского], я не видел ни у одного президента последних времен ", — отметил Валерий Кур.
По его словам, Владимир Зеленский не осознает ситуации, в которой он находится.
"Этот молодой человек просто не знает, куда он попал. Он, грубо говоря, зашел в темную комнату, а там уже давно стоят, и глаза привыкли ", — пояснил он.
По мнению Валерия Кура, главной версии следствия относительно покушения на первого помощника президента Сергея Шефира должна быть политическая.
"Здесь влияние спецслужб нашего бывшего друга, а сегодняшнего врага, который ведет с нами войну", — подчеркнул бывший правоохранитель.