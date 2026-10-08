Зеленский из Прилук объявил, каким должен быть ответ Кремлю на террор (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в Прилуках / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд 8 октября посетили Прилуки, где осмотрели последствия ракетного удара российских оккупантов. Оба заявили, что ответом России на такую циничную атаку должно быть прежде всего усиление давления, чтобы заставить ее начать переговоры.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Александр Романюк.

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Зеленский сказал, что атаки на гражданские дома еще раз доказывают — Россию не интересуют переговоры или мир. В Прилуках он показал сегодня Милибэнду, как страна-агрессор устраивает террор и пытается запугать украинцев.

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Политики возложили цветы и игрушки в знак траура по невинным, которых убила Россия. Поблагодарили спасателей и пообщались с местными.

Дети рассказали британскому министру, как боятся ночных тревог и обстрелов. А взрослые жаловались уже Зеленскому, что в районе не хватает укрытий или они ненадлежащего качества. А также спрашивали, что ждет тех, кто потерял жилье. Президент Украины пообещал, что все люди, потерявшие квартиры в этом доме, получат новые.

Зеленский сказал, что не знал о проблемном бомбоубежище. По его словам, это ответственность местных властей. Глава государства пообещал, что вместе с новым домом построят жителям и новое бомбоубежище.

Журналистам Зеленский и Милибэнд сказали, что ответом России на такую циничную атаку должно быть прежде всего усиление давления. Это должно заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. А британский министр анонсировал новые санкции, в частности против «теневого флота», криптоактивов и тому подобное.

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Напомним, российская армия 7 октября нанесла ракетный удар по многоэтажке в Прилуках Черниговской области: под завалами нашли 22 погибших, среди которых пятеро детей, еще 54 человека ранены. Поисково-спасательные работы после атаки продолжаются уже более суток, спасены 15 человек. В городе объявлены дни траура.

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