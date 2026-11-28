Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Недоразумение между Киевом и Римом возникло из-за недостаточной коммуникации, а не из-за самих действий Украины, направленных на борьбу против российского агрессора.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

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По данным источника сайта, телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой итальянского правительства Джорджей Мелони помог прояснить, что именно возмутило итальянскую сторону в атаке на российский корвет вблизи Ливии.

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Как рассказал источник, глава правительства Италии была недовольна тем, что Киев не предупредил Рим о своих намерениях. Отмечается, что о подготовке этой операции не знала ни одна из европейских стран, а координация происходила с другими партнерами.

«Операция была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами», — заявил Владимир Зеленский по итогам разговора.

После этого разговора президент Украины извинился перед итальянской коллегой. Лидеры договорились в дальнейшем согласовывать действия: в частности, Киев настроен обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами обеих стран и поддерживать прямую, регулярную и эффективную коммуникацию.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони не скрывала раздражение из-за военных операций Украины против российских судов в Средиземном море. Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera. По информации издания, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским она резко выразила украинскому лидеру свое недовольство: «Мне это уже действительно надоело».

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