Зеленский на "Рамштайне": президент назвал потери России на Курщине и озвучил потребности Украины

На заседание "Рамштайн" на этот раз приезжал украинский президент Владимир Зеленский, чтобы лично убедить партнеров как можно скорее предоставить вооружение. А после заседания глава нашего государства отправился во Франкфурт, где у него встреча тет-а-тет с канцлером Олафом Шольцем.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

После "Рамштайна" Зеленский прилетел во Франкфурт на встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Разговор тет-а-тет за закрытыми дверями на аэродроме — подробностей не сообщают.

Зеленский говорит, что доволен заседанием в формате "Рамштайн".

Заседание "Рамштайн" / Фото: Twitter/Офис президента Украины

После этого заседания глава Пентагона анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов, Германия вместе с партнерами Данией и Нидерландами пообещала 77 танков "Леопард". Кроме того, Берлин передаст 12 самоходных гаубиц, тогда как Канада тоже анонсировала новый пакет помощи, куда войдут авиационные ракеты и стрелковое оружие. Это была первая встреча фактически за 3 месяца и вторая по счету для Контактной группы по обороне.

Издание Spiegel ранее писало – Владимир Зеленский своим присутствием хочет четко подчеркнуть серьезность ситуации. Свой доклад президент начал с успехов на фронте. В частности, в Курской области. Говорит – там россияне потеряли 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

"Сегодня ровно месяц нашей операции в Курском регионе России. Это приграничье, откуда Путин хотел расширить свое вторжение на нашу территорию против нашего города Сумы. Но мы перевернули столы и оттеснили войну на территорию России благодаря нашей контратаке. Сейчас мы контролируем территорию в более 1300 квадратных километров", — сказал Зеленский.

Но, по словам главы Украины, только на инициативе армии дальнейших успехов не достичь — нужно, чтобы оружие вовремя прибыло на фронт к нашим бойцам.

"Вы знаете, что мы работаем с минимумом оружия. Да, мы благодарны. Благодарны очень сильно за каждый пакет помощи, который вы предоставляете Украине, но мы нуждаемся в большем вооружении, чтобы оттеснить российские силы с наших земель. Особенно из Донецкого региона. Фронт держится не только на солдатской верности своей стране и своей клятве, но также на достаточных поставках вооружения", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский на заседании "Рамштайна" / Фото: Офис президента Украины

Вопрос ударов по России дальнобойными ракетами, который так продвигает Украина среди партнеров, в частности среди четверки ключевых стран — США, Франции, Германии и Великобритании, пока остался без изменений. В своих соцсетях президент назвал эти шаги ошибочными.

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