Зеленский намекнул, когда украинская баллистика впервые нанесет удар по врагу

Украинская баллистическая ракета

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание собственной украинской баллистической ракеты сталкивается не только с технологическими, но и с производственными и международными ограничениями. Однако он верит, что первое боевое применение состоится уже осенью.

Об этом глава государства заявил в интервью ТСН.

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По его словам, украинские инженеры смогли создать баллистическую ракету, однако главной задачей сейчас является налаживание её стабильного серийного производства и обеспечение способности регулярно поражать цели.

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«Дай Бог, чтобы она не только на испытаниях показывала результат, чтобы её можно было производить массово, чтобы она постоянно могла поражать цели», — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что развитие украинской баллистики происходит в условиях конкуренции с мощными оборонными компаниями, которые уже десятилетиями работают на европейском рынке.

По его мнению, появление нового производителя такого вооружения неизбежно затрагивает экономические и деловые интересы, хотя это не означает, что партнеры Украины выступают против её ракетной программы.

«Это не значит, что партнеры против, они нас поддерживают. Но мы понимаем, что помимо политики и ценностей существуют ещё и деньги, и бизнес», — отметил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что Украине приходится «все выгрызать и за все нужно бороться», поскольку для расширения производства необходимы сложные международные кооперационные связи.

В то же время Зеленский не исключил первого боевого применения украинской баллистической ракеты уже осенью. Отвечая на вопрос о возможности её использования в этот период, президент сказал: «Надо верить».

В то же время он предупредил, что говорить о массовом применении пока рано, поскольку часть компонентов ракеты поставляется иностранными партнерами.

По словам главы государства, наращивание производства будет зависеть от готовности поставщиков, заключения контрактов, осуществления платежей и обеспечения необходимого количества компонентов. Поэтому, по его мнению, первое боевое применение украинской баллистики может состояться раньше, чем начнется её массовое производство.

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Напомним, что украинская компания Fire Point завершает разработку сверхскоростной баллистической ракеты FP-9, против которой бессильна перехватывающая противовоздушная оборона Москвы.

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