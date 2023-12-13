Зеленский не выдержал: кто и почему разозлил президента на встрече с Байденом

В полночь 13 декабря по киевскому времени на переговоры в Белый дом прибыл президент Владимир Зеленский. У президента США у него было много вопросов: о помощи Штатов в войне, оружии и взаимной стратегии на новый год. "Были в ударе" и журналисты. После переговоров за закрытыми дверями медийщики спрашивали лидеров чувствительно о войне в 24 году и даже о ее возможном окончании. Не обошлось и без провокационных вопросов.

Как реагировали президенты, в эксклюзивном сюжете для TSN.ua рассказал журналист Артем Зябкин.

Зеленский сделал заявление

Украина борется за нашу и вашу свободу — эти слова Зеленский в очередной раз попытался донести до западных партнеров. Украинцы сражаются за свою свободу, давая фору другим, а также шанс жить в мире в будущем.

Рассказал Зеленский и о ближайших планах. По словам президента, Украина одолела российский флот на Черном море, освободила половину захваченной с 22 года территории, но так и не отвоевала преимущество в небе. Зеленский уверен, именно авиация – это ключ от российской обороны на земле. А здесь помочь могут только Штаты.

Чувствительная тема для Зеленского

Сколько будет этих вопросов? Зеленского снова попытались расшатать на чувствительной теме. Журналист спросил президента, думал ли он отказаться от территорий в обмен на мир, на чем спекулирует часть республиканцев. Зеленский нашел шанс обратиться к таковым на камеру.

Видят ли победу Украины в Белом доме?

Заставили быть откровенным и Байдена. Потому что на фоне задержек с поддержкой в Сенате может показаться, что, по крайней мере, часть политикума США сливает Украину. Видят ли победу Украины в Белом доме?

Будущее Украины в НАТО, уверяет Байден , впрочем, есть одно но, над которым сейчас все и работают. Без этого в Альянс Украину не допустят.

«Несомненно, НАТО в будущем Украины, мы только должны убедиться, что они выиграют войну. Мы говорили с президентом Зеленским, с лидерами G7 в Вильнюсе, и подчеркнули необходимость долгосрочной помощи Украине. Поэтому идем шаг за шагом», – отметил Байден.

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Главная же цель визита Зеленского в Штаты была другой, а именно уговорить Сенат проголосовать за помощь Украине. Напомним, из-за политических игрищ, в мгновение ока подвисли почти 60 миллиардов долларов помощи, которые Белый дом заложил для Украины на 2024-й год. Денег из прошлого бюджета хватит лишь на еще один оборонный пакет. Несмотря на то, что лидеры обеих демократических и республиканских партий отчитались, что их встреча с Зеленским была содержательной и дружеской, похоже договориться между собой они не желают. Всему причина — миграционная политика Штатов.

Сенат провалит помощь Украине?

И даже несмотря на то, что на уступки готов сам Байден, республиканцы требуют большего. Закон точно не примут, по меньшей мере, к Рождеству, уверен лидер Республиканцев в Сенате Митч Макконнел.

«Все, что я сказал, это то, что это практически невозможно, даже если мы достигнем соглашения — выработать это, провести это через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству. Это значит, что даже если участники переговоров в Сенате достигнут соглашения по безопасности границы, законодатели палаты не смогут рассмотреть это до января”, — сказал Митч Макконнел.

Все-таки не с пустыми руками. 13 декабря США объявили новый пакет помощи для Украины. В пакете на 200 миллионов долларов так важны ракеты для ПВО, боеприпасы для арты и даже оборудование для защиты критической инфраструктуры. Все необходимое для фронта и тыла.

Украине передадут "новые" ракеты?

Как пишет Politico, спрашивал Зеленский и о более дальнобойных ракетах, а именно более мощной версии американских ATACMS. А нам это нужно. Вспомните, как хорошо горели рашистские вертолеты под оккупированными Бердянском и Луганском. Кто будет следующим? Может, все-таки Белгород?

Президент Украины уже в столице Норвегии, где состоится саммит Украина – Северная Европа. Напомним, на днях официальный Осло подписал сверхважную сделку с Великобританией, присоединившись к инициативе по развитию украинского флота.



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