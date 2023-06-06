Зеленский о Каховской ГЭС, Бахмуте и Путине: главные заявления по пресс-конференции

Зеленский ответил на вопросы, волнующие украинское общество.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня провел большую пресс-конференцию для украинских СМИ по случаю Дня журналиста. Он прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, возможность переговоров с Россией и ситуацию в Бахмуте. Также украинский лидер рассказал о вероятности блекаута этой зимой и будущем вступлении Украины в НАТО.
ТСН.ua собрал ключевые заявления президента.
Подрыв Каховской ГЭС: ситуация сложная, Украина будет обращаться в МКС
Президент подчеркнул, что после террористических актов на Каховской ГЭС ситуация на украинском юге очень сложная. Вероятно, будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Также он предупредил о "больших проблемах" по подвозу питьевой воды.
"Сегодня у нас ночью экологическая трагедия, сделанная руками российских террористов. Взорвана Каховская дамба, затоплено большое количество поселков, разрушение Каховской станции", — заявил Зеленский.
Президент сказал, что Украина из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС будет обращаться в Международный уголовный суд.
Зеленский прокомментировал вступление Украины в НАТО
Президент пояснил, что во время войны Украину не примут в НАТО и он это понимает, однако лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в Альянсе.
"Потому что ни одна из стран Альянса сейчас не воюет с РФ или другими государствами. И именно поэтому, я на это обращаю внимание, хотя мы с вами не понимаем, как работают гарантии безопасности НАТО, потому что не было таких вопросов, и слава Богу", – заявил президент.
Президент добавил, что он надеется на саммит НАТО в Вильнюсе, где Украине должны дать четкие сигналы относительно будущего.
F-16 для Украины: заявление президента
Зеленский объяснил, что сейчас в Украине нет инфраструктуры для F-16, ее все еще нужно строить.
"На сегодняшний день очень важна встреча в Молдове, где у меня была закрыта встреча со странами, которые точно подтвердили, что они дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование вместе с США", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский – о потерях Украины и России в Бахмуте
Президент сообщил, что во время боев за Бахмут РФ потеряла 81 тыс. оккупантов только из состава ЧВК "Вагнер". Однако и Украина понесла серьезные потери.
"Мы понимаем сколько потерь у нас было. У нас были потери, но это даже нельзя сравнивать. Не хочу говорить о деталях, но все лучшее, все новейшее люди получили на этом направлении. Лучшие системы, лучшая артиллерия, все лучшее", — сказал он.
Согласится ли Зеленский на переговоры с Путиным
Президент пояснил, что он не согласится на переговоры с диктатором Путиным, разыскиваемым Международным уголовным судом в Гааге. Он добавил, что Россия ищет возможности выйти из войны, однако ценой интересов Украины это недопустимо.
"Те или иные международные круги будут искать, как России выйти из этой ситуации. В этом минус, потому что не хочется, чтобы это было за наш счет. Я делаю все, чтобы не давать этому произойти. А потому в таких разговорах мы принимаем участие. Такие темы поднимаются, и мы достаточно категоричны в этом. И это не общие вещи, а очень конкретные", — сказал Зеленский.
Президент также добавил, что целью Сил обороны является выход на границы 1991 года и ВСУ не будут воевать на территории России.
Будет ли в Украине блекаут
Президент подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы в этом году не допустить блекаута, в частности, есть договоренности с партнерами, которые готовы помочь нашему государству.
"Мы очень много всего сделали, в том числе и изобретательного. Со многими государствами построена логистика. Я ездил в Саудовскую Аравию и там были партнеры из арабского мира, которые в случае дефицита окажут нам помощь. У меня есть договоренности. Я не знаю, какой будет зима, может, к зиме мы уже победим", — сказал он.
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