Зеленский о мире, ультиматумах РФ и сроках войны: главные заявления журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами 27 мая, во время которой прокомментировал широкий спектр актуальных вопросов — от мирных переговоров с Россией и ее ультиматумов до ситуации на фронте, вооружения и сроков завершения войны.

Главные заявления Зеленского читайте на ТСН.ua.

Почему до сих пор нет мира?

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам и миру, однако Москва пока не демонстрирует желания прекратить войну и она не отказалась от своей идеи о полной оккупации Украины. Глава государства подчеркнул, что первым шагом должно быть прекращение огня, однако Россия этого не признает.

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«И если Россия не признает прекращение огня, то они на самом деле не хотят этого на сегодня. Потому что недостаточно давления», — добавил Зеленский.

По его словам, в случае отсутствия давления, страна-агрессор никогда не остановится.

Ультиматум от Кремля

Зеленский подчеркнул, что Украина негативно воспринимает ультиматумы РФ относительно передачи ей четырех регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, по мнению президента, США не пойдут на условия Кремля для прекращения войны — полный вывод украинских войск с территорий этих четырех областей.

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«Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится», — подчеркнул президент.

Российский меморандум о перемирии

Зеленский прокомментировал заявления России о подготовке меморандума о прекращении огня и мире.

«Россия сказала: „Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом“. Передадут, какие они видят следующие шаги, способна ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить», — сказал президент Украины.

Переговоры Украина — Россия — США

Зеленский заявил, что готов к переговорам об окончании войны в любом формате, в том числе и к участию в трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что речь идет не о растянутых во времени переговорах, а об одновременных переговорах в одном пространстве.

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«Мы готовы к формату Трамп — Путин — я, и мы готовы к формату Трамп — Путин, Трамп — Зеленский, а потом втроем», — сказал украинский лидер.

Что касается прекращения огня, то эффективной была бы встреча с участием США, России и Украины. По словам Зеленского, Киев доверяет американской разведке и считает, что Вашингтон может взять на себя мониторинг соблюдения режима тишины.

Президент Украины не исключил техническую встречу делегаций перед саммитом лидеров государств — и назвал возможные локации: Ватикан, Швейцария или другие площадки, которые будут предложены.

Выход США из переговоров

Украина не хотела бы, чтобы США вышли из переговорного процесса по мирному урегулированию войны, заявил Зеленский. Он сообщил, что сейчас Вашингтон проводит дипломатическую и санкционную работу.

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«Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. У нас восстановлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса», — сказал глава государства.

Экономическое сотрудничество РФ и США

Зеленский прокомментировал информацию о подготовке к потенциальному восстановлению экономического сотрудничества между США и Россией.

«Нам что-то об этом известно. У них были серьезные экономические отношения до начала войны. Есть, наверное, наработки каких-то будущих проектов. Но я думаю, что это просто невозможно во время войны», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос о возможной реализации инициатив, озвученных Трампом.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет воспринимать восстановление формата «бизнеса как всегда» между Западом и Россией до завершения боевых действий: «Думаю, что ни один нормальный человек не может это воспринимать, независимо от гражданства».

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Когда закончится война?

Зеленский надеется, что война в Украине закончится в июне 2026 года — именно тогда ожидается, что российская экономика почувствует негативное влияние санкций.

«Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. Считаем, что именно от того момента, где-то от лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно», — сказал президент Украины.

Он отметил, что в следующем году российский ВПК уже не сможет расти, «то есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну».

Зеленский — о ситуации на фронте

Зеленский заявил, что Россия не смогла реализовать большую наступательную операцию на Сумщине благодаря действиям ВСУ.

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«Накопление войск на Сумском направлении им не удалось из-за наших ответных действий», — отметил он.

По словам президента, на Курском направлении сосредоточено более 50 тыс. российских военных, и РФ готовится создать «буферную зону» до 10 км вглубь Украины.

На Покровском направлении, несмотря на трудности, ВСУ оттолкнули врага на 4 км возле Константиновки.

Глава государства также сообщил о взятии в плен 8 россиян вблизи Теткино на Курщине.

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«Мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы прекратить огонь», — подчеркнул Зеленский.

Относительно слухов о возможной высадке российского десанта на правом берегу Днепра, президент отверг такие планы как нереалистичные: «Форсировать реку на Херсонщине сегодня абсолютно невозможно».

Чего не хватает украинской армии?

Зеленский сообщил, что главной потребностью украинской армии сегодня является не только оружие, но и финансовая поддержка от Запада. Ключевым вопросом является не технические ограничения или тип вооружения, а именно объем средств: «Это вопрос не технологий и не ограничений на дальнобойное оружие. Это — вопрос финансирования».

Украина за месяц тратит на собственное оборонное производство больше средств, чем получает годовых прямых дотаций. Президент предложил альтернативу — использовать замороженные российские активы.

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«Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Все эти их ракеты — мы найдем ответ», — сказал Зеленский.

Заявления Мерца о дальнобойном оружии

Президент Украины пролил свет на ситуацию с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия. Зеленский сказал, что ни о каких изменениях и сигналах не слышал. Правда, глава государства обсудит с Мерцом вопрос применения такого оружия, когда встретится с ним в Берлине.

«Я никаких изменений относительно сигналов не слышал. Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи», — сказал Зеленский.

Ситуация с Patriot

Зеленский сообщил, что сейчас у Украины есть ракеты к системам Patriot. С этим помогают партнеры.

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«Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают Patriot», — сказал президент.

Он также заявил о приближении к решениям относительно дополнительных систем Patriot для Украины. Однако деталей глава государства не сообщил.

Массированные атаки «Шахедами» и дроновые возможности Украины

Зеленский заявил, что Россия пока не способна запускать 1000 «Шахедов» в сутки, но массированные атаки возможны при условии накопления. Сейчас РФ пытается выйти на производство 300-350 дронов ежедневно.

Украина в ответ также активно развивает собственное производство. Недавно Силы обороны совершили атаку 400 дронами, уничтожив более 40 единиц техники. Президент подчеркнул, что это только начало — Украина сможет сделать значительно больше.

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Глава государства также рассказал об использовании дронов-перехватчиков и боевых самолетов против БпЛА врага. Основная задача сейчас — масштабировать производство новейших технологий, в том числе при поддержке партнеров.

По словам Зеленского, Украина уже способна ежедневно запускать до 100 дальнобойных дронов, и цель — достичь уровня 1000 в сутки. Основное ограничение — финансирование, которое он надеется получить в том числе и от Германии.

Война дронов: кто побеждает?

Зеленский заявил, что Украина имеет преимущество в использовании дальнобойных дронов, но Россия до сих пор сохраняет преимущество в массовом применении Mavic-типа и дронов с оптоволокном.

По его словам, РФ имеет лучший доступ к китайским Mavic, которые закрыты для Украины, а также налаженное производство с участием китайских представителей. Зато в Украине бригады получают средства (16-20 млрд грн) на закупку беспилотников и даже изготавливают дроны самостоятельно.

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Зеленский отметил, что несмотря на технические трудности, Украина достигает успехов в разработке дронов, особенно дальнобойных. Также ВСУ уничтожают больше техники и личного состава противника, хотя у РФ и большие ресурсы.

«Россия не проигрывает войну дронов, но мы постепенно увеличиваем наши возможности. Партнеры поддерживают», — подытожил президент.