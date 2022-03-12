Зеленский о похищении мэра Мелитополя: "Если мэр отказывается от сотрудничества – его убивают"

Зеленский о похищении мэра Мелитополя: "Если мэр отказывается от сотрудничества – его убивают"

Оккупанты планируют шантажировать украинцев видео с пытками Федорова.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство мэра Гостомеля и похищение мэра Мелитополя. Глава государства обсудил это с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Польши Анжеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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"Они (русские оккупанты – ред.) украли мэра. Одного мэра они застрелили три дня назад (мэра Гостомеля – ред.). Просто взяли, зашли и убили. Я не знаю, пытали ли они его, или нет. Мы нашли только убитого его. Видели только, как они его забрали. Вчера они украли мэра уже с видео, мы все видели видео, как они зашли, эти военные русские, и украли мэра Мелитополя", — говорит Зеленский.

По словам президента, мэр Мелитополя Иван Федоров жив. Все жители города даже знают, где его держат.

"Сегодня две тысячи человек вышли в Мелитополе, несмотря на то, что он оккупирован российскими войсками. Они вышли, потому что увидели, куда они его забрали, этого мэра", — подчеркивает глава государства.

По словам Зеленского, оккупанты планируют шантажировать украинцев видео с пытками Федорова.

"Мы видели такое с вами в кино... Человек должен что-то сказать, или его убьют", — рассказывает Зеленский.

По словам главы государства, он позвонил по телефону Дуде, Шольцу и Макрону и попросил их связаться с президентом страны-оккупанта Путиным. Поскольку Путин отказывается от прямого диалога с Зеленским, европейские коллеги будут просить президента отпустить мэра Мелитополя.

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