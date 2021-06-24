Зеленский о разговоре с Тупицким: "Политические и бизнесовые рычаги сопровождают до сих пор его жизнь и работу"

Зеленский о разговоре с Тупицким: "Политические и бизнесовые рычаги сопровождают до сих пор его жизнь и работу"

Бывший глава КСУ Александр Тупицкий имеет статус подсудимого в уголовном производстве.

Президент Украины проводил беседу с бывшим председателем Конституционного суда Украины Тупицким, которого 27 марта 2021 года уволил с должности судьи КСУ. Президент своим решением отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, который еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью в программе VIP с Натальей Мосейчук на телеканале "1+1".

"У меня был диалог с Александром Тупицким. Да, я встречался, у меня нет секретов. Я объяснял Тупицкому лично. Я ему сказал, что я не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной, поэтому о влиянии на суд вы даже не можете говорить. Он попросил", — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский признал, что через Совет национальной безопасности и обороны ввел то решение своей подписью, чтобы "заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков":

"Он (Тупицкий — ред) много вопросов поднимал. Вы знаете, с этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело менять те или иные законопроекты, менять какими-то поправками, дополнениями, но не разрушать полностью систему. Он не понял меня и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, различными финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу", — добавил Владимир Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского с Натальей Мосейчук: о чем говорили и что осталось за кадром

Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и лжесвидетельстве. Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия. Сейчас работа Конституционного суда Украины заблокирована. По информации СМИ, 6 судей саботируют рассмотрение вопросов и требуют участия в заседаниях отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

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