Зеленский о ядерном оружии, НАТО и способе остановить Россию: главные тезисы интервью на телемарафоне

Украинский президент напомнил, что в обмен на отказ от ядерного оружия мировые государства гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность.

В пятницу, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью в эфире национального телемарафона рассказал, будет ли Украина создавать ядерное оружие, каковы шансы на вступление Украины в НАТО, какие страны способны остановить российскую агрессию и поделился соображениями по проблемам мобилизации. в Украине.

ТСН.ua собрал главные тезисы, прозвучавшие в этом разговоре.

О ядерном оружии

Зеленский заверил, что Украина не будет создавать никакой угрозы миру, в частности, это касается ядерного оружия.

При этом он напомнил, что по условиям Будапештского меморандума, в обмен на отказ от ядерного оружия мировые государства гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность.

“Мы говорим о том, что если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы зонтик, который есть у других ядерных государств. Если ты не в НАТО. НАТО – лучше", – подчеркнул украинский лидер.

О вступлении в НАТО

По словам Зеленского, Украина приблизилась к пониманию евроатлантической интеграции в переговорах с США.

Также читайте Зеленский сказал, чем важно приглашение в НАТО и когда будет конец войны

“Мы ближе к НАТО с Соединенными Штатами, чем когда-либо были. Я считаю, что мы ближе, гораздо ближе", – сказал он.

В то же время у некоторых членов Альянса, в частности, в Германии существует скептическое отношение к возможному вступлению Украины в НАТО.

"Для меня очень важна немецкая позиция. Она важна, потому что я считаю, на сегодняшний день скепсис остался у немцев”, – отметил он.

О выборах в США

Украинский президент отметил, что изменение политики США после президентских выборов 5 ноября может стать тем "планом Б" для Украины, который станет альтернативой вступлению в НАТО.

“Все может измениться после выборов... Такова ситуация, что главный донор в помощи Украине – Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится, эти изменения и есть “план Б”. Сама политика США будет влиять на развитие этой войны или развитие окончания войны”, – подчеркнул президент.

О военной помощи от США

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина получит до конца 2024 г. ряд пакетов военной помощи от США стоимостью 500-750 млн долларов.

“Договорились, что мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Подробностей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие - от полумиллиарда до 750 млн долларов”, — отметил президент.

Зеленский добавил, что целью этой помощи является усиление Украины в ближайшие месяцы — октябре-декабре.

О странах, которые могут остановить Россию

Владимир Зеленский считает, что существует несколько мировых государств, которые способны посадить Россию за стол переговоров и заставить ее закончить войну в Украине с уважением к территориальной целостности и суверенитету.

Также читайте Зеленский откровенно ответил, предлагали ли Украине мир в обмен на территории

“Можно завтра остановить Россию. Честно. Китай, Индия, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, я думаю, могут быстро это сделать. Просто сесть [с Путиным] и сказать: смотри, какая ситуация – экономики в твоем государстве не будет, в следующие полгода мы полностью остановим твою энергетику, весь твой экспорт, снизим цену на энергоресурсы, мы в состоянии это сделать”, — объяснил президент.

По его словам, у этих государств есть рычаги влияния на Россию и они способны остановить ее экономику. В то же время, эти государства могут сдержать Путина от применения ядерного оружия.

О снижении мобилизационного возраста

Владимир Зеленский отметил, что мобилизационный возраст в Украине снижать до 18 лет никто не планирует, хотя партнеры этого хотели бы.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. У нас мобилизация от 25 лет. Мы пока не видим — для чего вводить эти изменения. Я считаю, что сегодня это опасно", — сказал он.

Президент напомнил, что в Минобороны дает возможность военнообязанным в возрасте от 18 до 25 лет заключать контракты с армией.

Об экономическом бронировании

Зеленский также отметил, что в Украине пока не разработана справедливая модель экономического бронирования от мобилизации.

"Те модели, которые они показывали мне, они не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Остальные должны быть критерии. Критерием должна быть не профессия", — подчеркнул он.

Впрочем, по словам президента, в Украине уже определили список профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить армия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "УКРАИНСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ОКОНЧАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ФАЗЫ ВОЙНЫ! ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО"

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что результат президентских выборов в США будет решающим для будущего Украины и ее амбиций по отношению к НАТО.

Владимир Зеленский представил план победы! Какие 5 пунктов нужно выполнить?

Читайте также: