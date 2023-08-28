Зеленский обещает восстановить Каховскую дамбу, но сколько это будет стоить – пока не знает

Целью украинской власти является восстановление Каховской дамбы, которую российские оккупационные войска уничтожили 6 июня 2023 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Мы должны восстановить Каховскую дамбу. Ну если не будет "подарков" нам нужно будет с вами найти миллиард или полтора миллиарда, я не знаю точную сумму. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет жизни там без этой воды", – подчеркнул президент.

Напомним, как недавно сообщил глава МВД Игорь Клименко, на данный момент Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Там разрушены 11 пролетов верхней части дамбы, а из машинного зала вытекло 150 тонн смазки.

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