Зеленский обсудил с президентом Бразилии окончание войны: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 провел переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Стороны обсудили дипломатические инициативы по завершению войны.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в Офисе президента Украины.

Зеленский и да Силва обсудили возможные шаги по оживлению дипломатического процесса. Президент Бразилии выдвинул несколько собственных предложений, среди которых использование своих контактов с государствами, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

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«Договорились, что благодаря таким идеям и контактам попытаются достичь определенного результата, а затем обсудят итоги», — отметил источник.

Ранее бразильские медиа писали, что Зеленский якобы обратился к да Силве с просьбой присоединиться к поиску дипломатического пути завершения войны и использовать его связи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином для оживления переговоров.

Завершение войны в Украине

Напомним, Зеленский провел координационные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита G7. По словам главы государства, эти разговоры имеют большое значение для урегулирования войны. Зеленский поблагодарил Трампа за готовность содействовать миру, а Макрона — за организацию саммита и эффективное сотрудничество, подчеркнув, что Украина прилагает все усилия для приближения мира, хотя конкретных деталей договоренностей не огласил.

Заметим, Зеленский заявил о стремлении завершить войну до зимы посредством дипломатии и давления на Россию. Президент подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Европы стало бы ускоренное вступление Украины в ЕС. Одновременно президент призвал лидеров Евросоюза уже сейчас готовить «зимний пакет» поддержки. Зеленский также подчеркнул, что, несмотря на готовность к переговорам, Украина будет отвечать на атаки РФ, как это было продемонстрировано ударами по вражеским НПЗ.

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