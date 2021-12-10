Зеленский объяснил, почему у организаторов государственного переворота несколько изменились планы

Зеленский объяснил, почему у организаторов государственного переворота несколько изменились планы

Глава государства отметил, что украинское общество не поддерживает внутреннюю дестабилизацию страны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что определенные группировки, которые намеревались дестабилизировать ситуацию в Украине, были вынуждены изменить свои планы.

Об этом глава государства сообщил в эксклюзивном интервью на канале 1+1.

По словам Зеленского, информацию о внутренней дестабилизации в стране он получил после общения разведок Украины и США. Однако он считает, что сейчас не время говорить о конкретных лицах, стоящих за попыткой этого "переворота".

"Я думаю, что у людей [которые пытались организовать переворот] глобально планы не изменились. Некоторые [из них] получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров – имели отдельные диалоги, получили определенные сигналы и немного изменили свои планы”, — заметил глава государства.

В то же время Зеленский выразил удовлетворение тем, что украинское общество не поддержало дестабилизационных шагов некоторых группировок.

"Я очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – заверил президент.

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук

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