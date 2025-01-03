Зеленский объяснил, почему в 2024 году увеличилось количество СЗЧ в украинской армии

Президент считает, что усталость от войны можно преодолеть с помощью ротаций, которых, к сожалению, было недостаточно.

Увеличение количества случаев самопроизвольного ухода из части (СЗЧ) в украинской армии в 2024 году обусловлено тем, что люди устают от долгой войны.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущим Юлии Галушко и Егору Гордееву эксклюзивно для ТСН.

При этом он добавил, что СЗЧ в 2024 году увеличилось, но с октября или сентября месяца уменьшилось.

“Это факт. Долгая война – это долгая война. Люди стоят и люди устают. Устают повсюду. Вопрос процента уставших из всей армии", — подчеркнул он.

Преодолеть такую усталость, по его словам, можно с помощью ротаций, которых, к сожалению, было недостаточно.

"[Ротаций] не так много, потому что не все доехало [из военной помощи западных партнеров], чтобы укомплектовывать резервы", — пояснил он.

Напомним, в этом же интервью президент Зеленский отметил, что Силам обороны Украины следует стабилизировать фронт уже в январе. По его словам, сложная для украинских защитников ситуация на востоке Украины вызвана тем, что враг сконцентрировал здесь очень большие силы, которые "давят на уставших" парней из-за отсутствия ротаций.

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