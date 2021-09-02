Зеленский остался доволен двухчасовой встречей с Байденом, а в некоторые решения считает "большой победой"

Из Вашингтона, который целый день заливало дождем, украинская делегация отправляется в солнечную Калифорнию.

Личные гарантии санкций против «Северного потока-2» от Джо Байдена — президент США во время встречи с украинским коллегой заверил, что в случае, если российский газопровод представлять опасность для Украины — Соединенные Штаты введут новые ограничения.

О первой личной встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена от кореспондентикы ТСН Ольги Кошеленко.

Машина с президентом Украины подъезжает к западному крылу Белого дома. Его сопровождают к овальному кабинету. Все члены украинской делегации, вакцинированы или нет, утром сдали тесты на коронавирус, однако и маски обязательны.

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Когда в кабинет президента заводят журналистов, Джо Байден и Владимир Зеленский уже ожидают в креслах — никаких протокольных приветствий и рукопожатий на камеры.

Президент Байден начинает с приятного — партнерство между государствами крепче, чем было когда-то, а будет еще лучше. А Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа была целостной, свободной и мирной. Свидетельствует о поддержке суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии. И предлагает обсудить, как поддержать Украину в ее продвижении реформ.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину в осуществлении реформ и интеграции в Европу. Мы возобновили работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами. Мы также создали новые стратегические оборонительные рамки и новый пакет стратегической оборонной помощи в размере 60 миллионов долларов», — заявляет президент США.

Президент Украины добавляет, не знает, хватит ли времени обсудить все, что хотелось бы. И очерчивает свой план разговора, среди тем — угрозы «Северного потока-2», помощь Украине на пути в НАТО. Далее камеры просят покинуть комнату.

Сначала в Белом доме анонсировали, что встреча президентов продлится 40 минут, затем время увеличили до часа. В результате Байден и Зеленский взяли все лимиты времени и задержались на две.

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Президент Украины причину задержки объяснит так — была взаимная заинтересованность. «Не знаю, возникла ли химия... Встреча шла в нормальной, продуктивной, не всегда солнечной атмосфере. Но в таком нормальном мужском разговоре. Облака не то, что выходили. Просто нет времени отвлекаться на солнце. Надо действовать и идти вперед. Думаю, энергии Украины хватает на то, чтобы немного всех толкать вперед», — заверил Зеленский.

После Белого дома Зеленский в конгрессе встречается с украинским консулом — группой поддержки Украины. Противница «Северного потока-2», однопартиец президента Байдена, на прямой вопрос ТСН о возможности возобновления санкций против российского газопровода дает понять — возможности влиять на Россию скорее в руках Европы, чем Америки.

«Я надеюсь, что европейское сообщество поможет нам помочь Украине стать энергетически независимой. Я убеждена, что газ, который будет идти этим газопроводом, очень грязный. А мы живем во времена чистой энергетики. И я надеюсь, что этот газ будет облагаться высокими налогами. А мы тем временем найдем другие способы помочь Украине стать энергетически независимой», — говорит конгрессвумен от демократической партии Марси Каптур.

А на вопрос, могут ли санкции на «Северный поток-2» быть восстановлены, уверяет, что несомненно поддержат такое решение. «Безусловно, я это поддерживаю. И я не единственный, кто так голосует. Но мы надеемся, что наше мнение разделять — по возможности избавить Европу зависимости от этих поставок», — добавляет она.

Зеленский уверяет, получил от Байдена гарантии держать ситуацию с потоком под контролем.

«Президент Байден лично гарантирует, что если со стороны российской федерации или со стороны других сторон, других представителей «Северного потока-2», в случае его запуска, если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи, США гарантируют введение санкции в отношении «Северного потока». Я считаю, что это большая победа», — отметил Зеленский.

Из Вашингтона, который целый день заливало дождем, украинская делегация отправляется в солнечную Калифорнию. Там сегодня продолжится их американский вояж.

Перед приездом нашей делегации мэрию города Сан-Франциско по инициативе местных властей подсветили в цветах украинского флага. Это первый за всю историю нашей независимости визит президента Украины на западное побережье. Главная цель поездки — бизнес и инвестиции в украинскую экономику, в частности в ИТ-сектор и аэрокосмическую отрасль. Известно, что Зеленский планирует встретиться с гендиректором компании Apple Тимом Куком, выступить с лекцией в Стэнфордском университете и посетить Кремниевую долину.

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