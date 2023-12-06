Зеленский отменил выступление в Конгрессе США: последние подробности скандала вокруг помощи Украине

Украинский дипломатический десант 6 декабря в Вашингтоне, чтобы уговорить Конгресс США как можно скорее проголосовать за выделение помощи Украине. В Белом доме просто возмущены выходками своих парламентариев. Не сдержался даже Байден.

Последние подробности скандала вокруг помощи Украине, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Неожиданное решение Зеленского

Еще 5 декабря президент Зеленский намерен выступить на закрытом заседании Конгресса США. По данным американских СМИ, украинский лидер должен был убедить сенаторов проголосовать за долгожданный бюджет для Украины. Но случилось не так, как предполагалось.

Как заявил лидер демократов Чак Шумер, в последнюю минуту президент Украины отменил выступление. Вместо украинского лидера убеждать американских парламентариев вышел их коллега – демократ Марк Уорнер, хорошо разбирающийся в Украине.

Так почему же сорвалось выступление Зеленского? Первым это прокомментировал министр обороны Рустем Умеров. 6 декабря он вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и главой Офиса президента Андреем Ермаком находятся в США – именно для того, чтобы дожать такой нужный результат для Украины. После ряда встреч с сенаторами Умеров дал интервью для телеканала FoxNews.

Это издание считается прореспубликанским, а его представители частенько топят за Трампа. Это была идеальная площадка для общения с избирателями тех, кто никак не проголосует за помощь Украине. Их необходимо убедить – Украина способна победить Путина, а для этого ей нужно вернуть все свои территории.

Умеров назвал успехи Украины

Не следует забывать, что после неудачной попытки России покорить Украину блицкригом, ВСУ уже освободили половину оккупированных с 2022 года территорий. Продлевает Украину делать это и сейчас, впрочем понемногу. Осенью 2023-го эксперты в сети спорили, удалось ли ВСУ пробить так российскую оборону на Юге. Умеров поставил на этом жирную точку – ВСУ одолели 2 из 3 оборонительных линий. Пока у государства есть планы и на 2024 год.

Где должен был выступить Зеленский?

Но вернемся к Зеленскому. Почему президент отменил свое выступление перед конгрессменами? Умеров объяснил это коротко, но не очень ясно. Говорит, что на войне ситуация меняется часто. А вот посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила решение Зеленского гораздо яснее.

Следует понимать, что Зеленский не планировал устраивать грандиозное или публичное выступление. В американском парламенте частенько проходят такие закрытые брифинги, когда парламентарии и чиновники общаются и спорят вокруг тех или иных вопросов. Так вот, Зеленский должен был присоединиться к одному из таких обсуждений. Однако в последний момент ситуация изменилась.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводит ряд брифингов. Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США – ред.) и другие представители администрации. Была идея в одном из нескольких этих брифингов, чтобы иметь возможность приобщиться. Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не принимали участия", — пояснила Маркарова.

К тому же это совсем не помешало Умерову, Стефанчуку и Ермаку позже встретиться со спикером Палаты представителей США Майком Джонсом. Их встреча была продуктивной и теплой, отметила Маркарова.

Однако убедить республиканцев, похоже, не удалось. Причем дело не в Украине как таковой, а в особенности законопроекта о бюджете.

Что мешает конгрессменам поддержать Украину?

В одном документе конгрессмены собрали всех и все, что хотели бы профинансировать: Украину, Израиль и даже мексиканскую границу. И именно по последнему вопросу они и не могут сойтись. Но ради политического хайпа не гнушаются бряцать украинским вопросом и таким образом шантажировать Белый дом и демократов.

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Но терпение лопается. С жестким заявлением вышел президент Джо Байден. "Мы собираемся получить свое – финансовую помощь для Украины. Неспособность поддержать Украину – это просто безумие. Это противоречит интересам США", – заявил он.

Что-то стрельнуло в голову и другому нашему великому другу. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не является союзником Украины.

"Мы делаем то, что можем. То же касается почти всех других союзников и партнеров. Во-первых, мы не союзник Украины. Мы не находимся в одном Альянсе", – сказал Писториус.

Что имел в виду министр обороны Германии?

У немцев всегда все "под линеечку". Так же и в вопросах юридических. Мы не в НАТО, поэтому и не союзники для ФРГ, но уж точно близкие партнеры и друзья. Ну ведь Берлин в некоторых вопросах помогает нам больше всего, если не считать США. В частности, там пообещали в ближайшие месяцы предоставить Украине 200 тысяч артеллерийских снарядов натовского образца.

А вот в Британии словами не бросаются, а делают дружеское дело. Лондон пообещал выделить Украине зимний пакет пособия на 29 миллионов фунтов стерлингов. Так это не много, как обычно, впрочем, деньги пойдут на гуманитарные нужды, чтобы поддержать самых уязвимых украинцев, в частности детей и пожилых людей.

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ЭТО СУМАСШЕСТВИЕ!" Зеленский отменил выступление в Конгрессе США! Байден сделал громкое заявление об Украине!