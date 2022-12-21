Зеленский отправился в США: какие встречи готовили в условиях чрезвычайной секретности

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения России, то есть с 24 февраля. Об этом еще накануне писали американские СМИ, а сейчас уже подтверждены окончательно Офисом президента, отмечает ТСН.

Этот визит готовился в условиях необычайной секретности. Высокопоставленный чиновник Белого дома накануне провел для журналистов закрытый разговор, где на условиях анонимности и нераспространения информации до определенного момента дал некоторые подробности.

Владимир Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 — решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете. Так что Зеленский сегодня один день будет в Вашингтоне. По киевскому времени встречи начнутся уже поздно вечером. Сначала они будут говорить с президентом Джо Байденом и его командой. Как сказал чиновник Белого дома, обсудят ситуация на поле боя, а также то, что США и партнеры могут сделать еще — предоставление оружия, тренировки военных, введение новых санкций, чтобы помочь Украине.

Сегодня же состоится незабываемое событие — США объявят о предоставлении очередного пакета помощи на 2 миллиарда долларов, который будет содержать в частности американскую систему ПВО "Петриот". Это очень важный практический шаг, это наиболее современная и продвинутая система ПВО, которая поможет защитить украинское небо. Но и символический — потому что в начале полномасштабной войны, когда звучали призывы предоставить "Петриоты", администрация Байдена отказывала, ссылаясь на то, что ими должны руководить только натовские специалисты. И вот в Белом доме подтверждают, что обучение украинских офицеров займет некоторое время, но эти системы поступят на вооружение Украины.

Также в Белом доме Байден и Зеленский дадут общую пресс-конференцию. После этого президент Украины отправится на объединенное заседание обеих палат Конгресса Соединенных Штатов. Его тоже держали в секрете даже от представителей.

Накануне в СМИ только просочились, как намек - личные приглашения, которые коллегам разослала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, где речь не шла об участии Зеленского. Пелоси рекомендовала депутатам непременно лично посетить заседание, посвященное, как говорилось в приглашении, защите демократии.

Выступление Владимира Зеленского перед обеими палатами Конгресса, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, говорит о том, что двухпартийная поддержка Украины остается неизменной. В январе к работе станет новоизбранный состав Конгресса, впрочем, текущий — еще не сказал последнего слова. Он до конца текущей недели должен принять бюджет на 2023 год, где, в частности, предусмотрено около 45 миллиардов долларов в поддержку Украины и партнеров по НАТО.

Украинская сторона предоставила меньше подробностей о целях этого визита. Зеленский лишь дал в "Твиттере" подтверждение словами, что уехал для укрепления устойчивости и обороноспособности. “Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», – написал он.

Издание Axios со ссылкой на источники отмечает, что одна из целей Зеленского убедить США предоставить Украине системы "АТАКАМС" с ракетами дальностью более 300 километров.

В то же время, как отметили в Белом доме, этот визит – первый зарубежный Зеленского с начала полномасштабного вторжения – является свидетельством того, что Путин просчитался кардинально. После 300 дней войны Украина стоит, борется и имеет беспрецедентную поддержку в мире.

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