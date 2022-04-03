Зеленский отреагировал на попытку изменить гимн, а папа Римский раскритиковал Путина: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Главные события ночи:
- На сайте Верховной Рады появился законопроект изменить Государственный гимн Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к авторам этого законопроекта и призвал не тратить время на подобное. Об этом глава государства сообщил в новом обращении к украинцам.
- Во время визита на Мальту Папа Римский Франциск подверг жесткой критике президента РФ Владимира Путина. Хотя он и не назвал фамилию хозяина Кремля, но четко описал властителя, начавшего войну "из страны, где восходит солнце".
- Продавцы морского топлива перестали обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту. Невозможность провести дозаправку усложняет логистику при перевозке грузов.
- В результате мощного взрыва, который произошел в ночь на воскресенье, 3 апреля, в столице Азербайджана городе Баку, погибли по меньшей мере три человека. Вероятной причиной ЧП стала утечка газа.
- Во время концерта путиниста Сергея Трофимова один из зрителей потерял равновесие и упал с 10-метрового балкона на женщину. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, погиб на месте. Женщина сейчас находится в реанимации.
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