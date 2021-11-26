Зеленский отреагировал на "средний палец", показавший ему Гео Лерос

Инцидент произошел в начале ноября в Раде.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "средний палец", который показал ему внефракционный депутат Гео Лерос прямо с трибуны парламента.

Свое мнение глава государства высказал во время пресс-конференции 26 ноября, отвечая на вопросы одного из журнистов.

"Что касается среднего пальца. Честно говоря, мне кажется, что там видео находили, это же в прямом эфире было. Поэтому немного непривычный для меня вопрос. Это же в Раде было. Это журналисты сняли. Так при чем здесь ДБР? Не совсем понятно. Это по поводу "хабарника Лероса", — сказал Зеленский.

Напомним, 4 ноября в парламенте Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому непристойный жест. Зеленский не реагировал на это, а глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме.

Уже 11 ноября депутату было доложено о подозрении за "хулиганство в стенах парламента". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 68 тыс. грн или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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