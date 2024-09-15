Зеленский ответил, получила ли Украина разрешение на удары в глубь РФ

Решение Вашингтона очень важно, потому что является примером для союзников.

Украина пыталась убедить Соединенные Штаты Америки разрешить ей удары в глубь России американским оружием. Впрочем, пока у Киева нет этого разрешения.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский говорил во время интервью журналисту Фариду Закарии на CNN.

На вопрос Закарии, имеет ли Украина разрешение на глубокие удары по России, президент ответил — нет. По его словам, решение Вашингтона очень важно, потому что все союзники смотрят именно на решение Белого дома.

"Все ждут таких решений. После этого принимают решения. Это правда. Поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Киев хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок Украины.

Эти самолеты, эти реактивные самолеты, оттуда они используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают четыре тысячи управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, четыре тысячи бомб. Бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, по школам, по энергетике. Вся наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%.

Он также отметил, что во время встреч с партнерами заявлял, что они ждали слишком долго. Теперь РФ перебазирует свои самолеты со 100, 150 километров — на от 300 до 500. Именно поэтому, заявляет украинский лидер, "теперь нам нужно больше разрешений".

Напомним, по информации издания Politico, США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ. Это решение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

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