Зеленский ответил, верит ли, что Трамп положит конец войне и из-за чего Украина может проиграть

Может ли президент РФ Путин применить ядерку и когда может состояться главный разговор о прекращении войны? От чего диктатор не откажется никогда и какие условия будет выдвигаться на переговорах? Несколько западных изданий выпустили громкие статьи о переговорах по окончании войны и даже назвали бешеные условия Путина. А тем временем Зеленский откровенно признался, верит ли, что Трамп может положить конец войне и при каких условиях Украина может проиграть.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

В каких условиях Украина может проиграть?

Нам давали три дня, а уже проходит тысяча первый день великой русско-украинской войны. Все истощены, но борьба продолжается – на кону существования нашего государства. Мы держимся, но не без помощи, и

если США сократят помощь Украине — у нас есть все шансы проиграть, такое заявление сделал Зеленский в новом интервью для телеканала Fox News. Речь идет о сокращении военной помощи США.

Зеленский подчеркнул, что вооружение собственного производства недостаточно для победы или даже для выживания.

"Если они будут сокращать, я думаю, мы проигрываем. Конечно, все равно мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы преобладать. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но оно будет. такой выбор будет американским, то мы будем решать, что нам делать."

Успех Украины

Президент также акцентировал внимание на необходимости сохранения внутреннего и международного единства. По его мнению, успех Украины зависит не только от ее усилий, но и поддержки партнеров.

"Этот этап войны зависит от нашего единства в Украине, а также единства Европы и, самое важное, единства между Украиной и Соединенными Штатами".

Роль Трампа в окончании войны

Однако, на вопрос о потенциальной роли Трампа в прекращении войны, Зеленский выразил осторожный оптимизм:

"Это будет непросто, но если использовать все рычаги влияния, США могут заставить Путина остановить войну. У Соединенных Штатов есть более сильная экономика и большее влияние. Трамп также может сыграть важную роль в этом вопросе".

Дональд Трамп и Путин/Коллаж ТСН.ua

Трамп может остановить Путина

Сейчас Трамп продолжает декларировать намерения прекратить войну между Россией и Украиной, традиционно избегая объяснений, как именно и на каких принципах собирается это сделать. Будет ли это реализовано ценой капитуляции Украины? Зеленский отметил, что США имеют веские рычаги влияния, в частности в экономической сфере, которые могут заставить Россию остановить агрессию. Речь идет об энергетическом рынке, ведь накануне Трамп заявлял, что снизит цены на нефть, что сильно ударит по России и станет дополнительным рычагом влияния. Зеленский считает, что все же Дональд Трамп сильнее Путина, а потому может повлиять на завершение войны. Кроме того, президент Украины не исключает варианта, что война может быть завершена дипломатическим путем, но многое зависит от решений Путина.

"У Путина есть возможность прекратить эту войну. Он может принять такое решение в любой момент. Он может захотеть и положить конец этой войне. Однако это также зависит от Соединенных Штатов, которые имеют больше силы и влияния, чем Россия".

Путин выдвинул условия

В то же время западное издание ройтерс со ссылкой на собственные источники утверждает, что Путин готов к прекращению огня, но куда же без условий. Их несколько. Итак, российский диктатор готов обсудить соглашение о прекращении огня в Украине с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако он отвергает любые серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от намерения вступить в НАТО. По оценкам Reuters, РФ контролирует территорию Украины размером примерно с американский штат Вирджиния и продолжает продвигаться вперед. Источники издания утверждают, что Кремль может согласиться на заморозку войны по линии фронта.

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"Могут иметь место переговоры по точному разделению четырех областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской... Россия также может быть открыта для выхода из относительно небольших частей территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины."

Бешеные условия бешеного диктатора

Два собеседника агентства убеждены, что если прекращение огня не будет достигнуто, Россия продолжит воевать. Кроме того, РФ по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО или присутствия войск Альянса в Украине, однако якобы открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

Среди других уступок, которых может добиваться Кремль, могут быть согласие Украины снизить численность своих Вооруженных сил и обязательства не ограничивать использование русского языка. В то же время, будущее Крыма не обсуждается. Это все то, чего и раньше хотел Путин, и ни от одного из этих пунктов он, похоже, даже и не думает отказываться. Ранее на эти бешеные условия обращал внимание военный на позывной Осман. Он отмечал, что перемирие на условиях России означает, что Украина должна отдать россиянам Запорожье и Херсон, который РФ уже не сможет оккупировать, но очень этого стремится. Также предполагается нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация.

Военный об условиях Путина

По его словам, россияне, в частности заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Медведев, открыто говорят о том, что стремятся сейчас подписать документ о перемирии, чтобы через некоторое время, когда Украина потеряет бдительность, снова начать боевые действия и захватить большие территории, и это еще лучший вариант, потому что в худшем — украинцам жизнь не дадут.

Воевать или договариваться?

В то же время, военный отметил, что лично он выступает за то, чтобы продолжать боевые действия с РФ, потому что в случае если война повторится, есть риск, что украинцев просто начнут массово вывозить по концлагерям.

Тем временем в ЗЭ экономист заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже в 2025 году. Более того, там утверждают, что пока будут продолжаться переговоры, войну могут "заморозить".

А что касается условий, то и здесь журналисты пишут, что Путин потребует полного нейтралитета Украины, и что ни о каком вступлении в НАТО не может быть и речи, Крым и Донбасс — останутся за ерефией, любое урегулирование, вероятно, также будет предусматривать содержание РФ некоторых или большей части территорий, которые она сейчас контролирует. И отмечают, что боевые действия могут закончиться резко. Но не забываем о том, что Путин обновил доктрину России по применению ядерного оружия.

В то же время в издании The Times заявили, что что бы то ни было — кремлевский диктатор не применит ядерку в Украине из-за боязни поссориться с Китаем. Там заявили, что Си Цзиньпин публично и лично предупреждал путина, что ядерное оружие никогда не должно применяться в Украине.

Диктатор РФ будет знать, что если он отдаст приказ о ядерном ударе, как бы он ни был ограничен, его партнерство с Китаем будет поставлено под серьезный риск, если не уничтожено полностью. Вопрос ядерки – вечный. Но на этот раз оно нависло после того, как США дали "добро" на использование Украиной американского оружия дальнего действия. В этот же день 19 ноября Путин обновил ядерную доктрину России. В нем говорится, что Кремль может использовать свой огромный ядерный арсенал в ответ на любую агрессию, представляющую «критическую угрозу» суверенитету или территориальной целостности России.

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Предыдущая версия доктрины ставила планку для ядерного возмездия гораздо выше, позволяя ее лишь в том случае, если существование российского государства оказалось под угрозой. Отмечено, что нападение с применением обычных ракет, беспилотников или других летательных аппаратов неядерного государства, поддерживаемого государством, обладающим ядерным оружием, может соответствовать критериям ядерного ответа. И, к слову, Беларусь также попадает под ядерный зонтик России после этого обновления. Тем не менее, этот шаг является значительным сдвигом в ядерной политике России и создает гораздо больше возможностей для толкования, являющегося нападением на «суверенитет или территориальную целостность» страны.

Ведь, как видим, Путин не считал украинское вторжение в Курскую область, например угрозой существованию для России или своего режима, но, очевидно, считает, что удары ATACMS по территории России куда серьезнее. С перспективой бесконечного конфликта Путин, единолично командующий гигантскими российскими запасами тактических ядерных бомб и ракет, мог прийти к выводу, что лишь мощный удар с применением у него есть самое смертоносное оружие спасет его нацию от унижения и позора. По мнению Путина, серьезной угрозы его режиму, а не самой России может быть достаточно, чтобы спровоцировать применение ядерного оружия против Украины или Запада.

В Пентагоне заявили, что сейчас США не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине. Словом, если вы надеялись на спокойную жизнь, вы родились не в то время.

Тем временем в администрации главы РФ Владимира Путина заявили, что диктатор не устроит замораживание войны и прекращение огня в Украине.

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