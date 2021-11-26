Зеленский ожидает от Германии решительных действий: политика Бундерстага "должна быть еще лучше, чем была"

Зеленский ожидает от Германии решительных действий: политика Бундерстага "должна быть еще лучше, чем была"

Об этом Зеленский говорил с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Владимир Зеленский сообщил, что вчера, 25 ноября, он разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая вскоре должна покинуть должность. Она сказала Президенту Украины, что политика Германии по отношению к Украине будет неизменной.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции 26 ноября.

"Я считаю, что она (политика Германии в отношении Украины — ред.) должна быть еще лучше, чем она была. Но это уже будут мои переговоры с новым Канцлером Германии", — отметил президент.

Зеленский сообщил, что ждет от Германии более предметных вещей, способствующих энергетической независимости Украины.

"Я ожидаю предментных вещей, результатов, которые нам очень сильно помогли бы и экономически, и в энергетической безопасности: мощной санкционной политики пока нам не вернут наши территории, мощных гарантий по газу и давлению на РФ для возвращения наших территорий", — подчеркнул президент.

Напомним, в Германии три политические партии, прошедшие в Бундестаг во время национальных выборов, договорились о создании коалиции и разделе портфелей. Было решено, что в должности канцлера Ангелу Меркель заменит Олаф Шольц.