Зеленский перед разговором с Байденом встретился с председателем Венецианской комиссии

Президент поблагодарил главу европейской правовой институции за помощь в проведении реформ.

Вместо личной встречи — телефонный разговор. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джозеф Байден сегодня вечером пообщаются по телефону. Эту информацию подтвердил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он говорит, что лидеры государств должны обсудить острые вопросы об украино-российских отношениях накануне встречи Байдена с Путиным.

Об этом 7 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Сегодня днем Владимир Зеленский встретился с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Президент поблагодарил главу европейской правовой институции за помощь в проведении реформ. Прежде судебной реформы и пригласил господина Джанни Букиккио присоединиться к "Крымской платформе".

Напомним, президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержке Украины со стороны США.

Также Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина большим риском для Украины является то, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2".

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