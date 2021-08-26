Зеленский пообещал аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для учителей и медиков

Зеленский пообещал аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для учителей и медиков

Огромные очереди на жилье в Украине глава государства назвал трагедией, которой уже 50 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как работают в стране дешевые кредиты по государственным программам, и сообщил, что дал задание проверить все квартирные очереди.

Об этом глава государства заявил 26 августа в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1.

По его словам, кредит, предоставляемый по государственным программам под 5, 7 и 9 процентов, позволяет начинать любой бизнес и приобрести жилье через ипотеку.

"Вы должны понять, что для государства это стоит все равно где-то 14%. Это государственная программа. Поэтому, когда вы берете под 9% квартиру сегодня, знайте, что остаток 5% платит государство. Когда вы берете государственный кредит 5-7-9, знайте, что 10% платит государство", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для Нацполиции существует много программ, которые позволяют получать жилье буквально "на выплату". Такие же программы, по его словам, будут работать не только для МВД, но и для Минобразования и Минздрава. "И для учителей, и для медиков — все эти программы заработают", — заверил президент.

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Также Владимир Зеленский поставил задачу провести проверку всех квартирных очередей.

"У нас есть люди, которые стоят [в очереди на жилье] как военные, как чернобыльцы, как учителя. Иногда одна фамилия в трех очередях. Поставлена задача провести аудит всех очередей, а затем сделать ту или иную программу [соответственно] количеству квартир ", — сказал президент.

По его словам, очередь на миллион квартир демонстрирует масштаб трагедии, которой уже 50 лет.

Напомним, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Ее запуск состоялся 1 марта 2021, и уже большое количество семей воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.

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