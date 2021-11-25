Зеленский пошел ва-банк: закончится ли противостояние с Ахметовым роспуском Верховной Рады

Конституция четко определяет три основания для роспуска Верховной Рады. Но это исключительное право президента, подписывать указ, или нет.

В пятницу, 26 ноября, в 12:00 Владимир Зеленский собирает журналистов на пресс-марафон, посвященный экватору его каденции. Представителей медиа решили пригласить спонтанно накануне вечером. Известно, что задать вопрос президенту представится возможность 30-ти журналистам.

Происходит это на фоне ряда скандалов из-за появления широкой коалиции оппозиции, медиаподдержку которой оказывает олигарх Ринат Ахметов. ТСН.ua уже писал, что их цель – снизить рейтинги власти и расколоть парламентское монобольшинство, запустив маховик досрочных парламентских выборов. В знак протеста депутаты от "Слуги народа" даже объявили о бойкоте телеканалов Ахметова.

ТСН.ua проанализировал, удастся ли Офису президента удержать стабильность, и есть ли юридические основания для объявления досрочных парламентских выборов.

Медийное противостояние

На фоне мощной информационной атаки медиаресурсов олигарха Рината Ахметова, ряда политиков и известных журналистов против "зеленой" власти, Владимир Зеленский решил пойти ва-банк. Обычно он дает большие пресс-конференции раз в год. Исключением стал год после его победы на президентских выборах.

В октябре 2019 года в одном из столичных фудмаркетов он установил мировой рекорд, общавшись с прессой более 14 часов. А уже весной 2020 года собрал журналистов во дворе Мариинского дворца. Но это уже была более классическая пресс-конференция. Весной этого года офис президента собрал СМИ в цехе госпредприятия "Антонов" на фоне крупнейшего в мире недостроенного самолета Ан-225 "Мрия".

Где Зеленский собирает журналистов на этот раз официально неизвестно, как и то, кто, собственно, приглашен. Но пресс-секретарь президента Сергей Никифоров обещает: когда общественность увидит список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Хотя нетрудно догадаться, кто, возможно, приглашен не будет. Очевидно, это представители медиаресурсов олигарха Рината Ахметова, которым "слуги" объявили бойкот. Хотя, может, в Офисе президента всех удивят. К примеру, в четверг вечером, 25 ноября, некоторые депутаты от "Слуги народа" все же включались в эфир одного из телеканалов олигарха.

Кстати, в последние дни поползли слухи, если кризис будет обостряться, не исключено, что СНБО может применить санкции против Ахметова. Какими они будут пока неизвестно. Да и вряд ли власти решятся полностью заблокировать медиа олигарха, как это сделали с тремя телеканалами кума Путина Виктора Медведчука. Но в последнее время медийные лица телеканалов Ахметова, которые ведут у него свои авторские программы, начали включаться в эфиры российских пропагандистов.

В дополнение к жесткому политическому противостоянию, Зеленский готовится к ежегодному обращению к Верховной Раде. Выступление президента под куполом запланировано на среду, 1 декабря. В прошлом году речь Зеленского, которую он произносил в Раде 20 октября, касалась в основном пандемии COVID, разблокированного нормандского процесса (в настоящее время он в полном тупике), судебной и антикоррупционной реформ (которые тоже забуксовали).

Говорят, что 1 декабря, через 30 лет после исторического Всеукраинского референдума о независимости Украины, Зеленский объявит о планах проведения всенародного опроса. Но, чего именно касается референдум, во власти пока не говорят, как и не подтверждают сам факт его проведения.

Юридические тонкости

Но точно можно сказать, что говорить в стенах парламента Владимиру Зеленскому будет не сладко. Оппозиция почти наверняка будет упрекать его в "вагнергейте" после выхода громкого расследования Bellingcat, кризисом в энергетике и затруднительным положением в медицине на фоне медленных темпов вакцинации от COVID-19.

Все это подогревается фотографиями бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова на праздновании Дня рождения Савика Шустера (выходящего со своим политическим ток-шоу на телеканале Рината Ахметова) в компании с известным украинским детским врачом Евгением Комаровским (который ведет собственную программу на телеканале Ахметова) Дмитрием Гордоном и бывшим премьером Владимиром Гройсманом (также частыми гостями каналов олигарха).

Цель ясна – подорвать рейтинги власти, запустив маховик досрочных парламентских выборов. По Конституции они должны состояться 29 октября 2023 года — за полгода до очередных президентских. Это стандартная политтехнологическая схема: если на парламентских выборах партия власти получит крайне низкую поддержку, то и у действующего главы государства шансы выиграть выборы существенно снизятся.

В "Слуге народа" не видят юридических предпосылок для досрочных парламентских выборов, а возможность объявления досрочных президентских называют фантазиями тех, кто плохо понимает, что такое Конституция. Свежая социология доказывает, что отсутствует еще подавляющее большинство украинцев, поддерживающих идею роспуска Рады.

По данным опроса КМИС (с 25 по 29 октября) 47,3% украинцев высказались "за" досрочные парламентские выборы. В комментарии ТСН.ua гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто говорит, что личный рейтинг Зеленского связан с уровнем поддержки партии "Слуга народа", но не так тесно, потому что в некоторой степени существует установка – "хороший царь и плохие бояре".

"В одном из наших исследований был вопрос: "Слуга народа" помогает Зеленскому, или мешает. Большинство сказало, что мешает. То есть, хоть они и связаны, все же люди их разделяют, и к Зеленскому относятся лучше, чем к "Слуге народа". В случае лично с Зеленским ситуация достаточно уникальная, потому что разочарование в нем началось позже и происходит более медленными темпами", — комментирует ТСН.ua Владимир Паниотто.

Что же о возможности оглашения досрочных парламентских выборов нам говорит Основной закон? Статья 90 четко определяет три соответствующих предпосылки:

1. В течение месяца в ВР не сформирована коалиция депутатских фракций;

2. В течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован новый;

3. В течение 30 дней одной очередной сессии не могут начаться пленарные заседания.

Подводные течения

В разговоре с ТСН.ua, бывший зампредседателя ЦИК Андрей Магера подчеркивает, что на самом деле оснований для роспуска ВР четыре. Да, по его словам, первые три выписаны в статье 90 Конституции. В частности, одна из них – когда ВР в течение 30 дней одной очередной сессии не может начать пленарные заседания. Но речь исключительно об очередной сессии, а не межсессионном или периоде внеочередной сессии.

"Вторая касается необразования или прекращения существования коалиции, и в течение месяца необразования новой. Что здесь важно? Коалиция может существовать де-юре и де-факто. И в 2019 году и сейчас коалиция существует де-юре. Но и тогда, и сейчас она де-факто не существует. О чем речь? Численное количество народных депутатов у большинства формально есть, а де-факто по результатам некоторых голосований в парламенте мы видим, что действующая партия власти не набирает 226. Но основанием для досрочного прекращения полномочий ВР является отсутствие коалиции де-юре. Действующая партия власти имеет права коалиции в составе более 226 нардепов", — говорит ТСН.ua Андрей Магера.

Политолог Владимир Фесенко напоминает: все понимали, что в предыдущем созыве ВР нет 226 депутатов в коалиции. Но тогдашний президент Петр Порошенко не распускал ВР, потому что ему это было невыгодно, и тогдашнее руководство ВР блокировало все попытки посчитать членов коалиции. Де-факто парламентского большинства не было, а де-юре оно вроде бы продолжало существовать. В итоге ВР проработала до избрания нового президента – Зеленский его распустил.

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"Это очень показательный пример. Отсутствие большинства может сохраняться неопределенно долго. Таков парадокс. Что касается действующего монобольшинства, на мой взгляд, на сегодняшний день никаких реальных угроз для монобольшинства нет. Сейчас там больше 240 депутатов, а нужно минимум 226. Даже сторонники Разумкова (бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова – ред.) не могут выйти из состава фракции, потому что являются списочниками, и потеряют мандат. Поэтому Разумков создал не депутатскую группу, а межфракционное объединение", — говорит ТСН.ua Владимир Фесенко.

Но, как сказал Андрей Магера, есть еще четвертое основание для роспуска парламента. Но его нет в статье 90 Конституции. Оно следует из статьи 82 Основного закона, и, применяя его, президент не издает соответствующий указ, а лишь назначает внеочередные выборы в случае неполномочности ВР.

"Что такое неполномочность ВР? Когда количественный состав народных депутатов менее 300, когда отсутствуют кандидаты, которыми можно заполнить вакансии в ВР. То есть нет списочников, и когда одновременно действующих депутатов 299 и меньше. В таком случае президент издает указ. Единственный такой пример в истории Украины – это 2007 год, когда Виктор Ющенко назначил внеочередные выборы в связи с неполномочностью ВР. Но в нынешних реалиях реализовать четвертое условие практически нереально, по закону партии не могут исключить из своего списка кандидатов – у них уже нет такого права", — резюмирует Андрей Магера.

Возможные конфигурации

Начнем с оценки второй предпосылки. К примеру, чтобы запустить маховик досрочных парламентских выборов через Кабмин, премьеру Денису Шмыгалю нужно подать в отставку. Ведь по ст. 115 Конституции отставка главы правительства влечет за собой отставку всего Кабмина. Но в нынешних реалиях это вряд ли возможно.

Оценивая третье условие, для этого нужно, чтобы 6-я сессия ВР, которая традиционно начинается в начале февраля, не открылась. Как это сделать? Не такая уж далекая история политических противостояний дает ответ. Если вернуться к зиме 2013 года, оппозиционные "регионалам" фракции "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заблокировали трибуну и президиум с требованием введения персонального голосования.

Тогда Рада не работала 17 дней. Но этот вариант нередко приводил к дракам под куполом, потому что власть так или иначе может прибегнуть к силовому сценарию разблокирования трибуны и президиума. Или использовать другой вариант – выездное заседание. Летом того же 2013 года, когда оппозиция в очередной раз заблокировала работу парламента, "регионалы" хотели провести выездное заседание в своем штабе в кинотеатре "Зоряний".

Где опасность

Но, и Андрей Магера, и Владимир Фесенко подчеркивают: даже если все три основания, выписанные в статье 90 Конституции, сойдутся, это еще не означает автоматического назначения досрочных парламентских выборов. Это право президента, а не обязанность. Он им может как пользоваться, так и нет.

Если же Владимир Зеленский решит пойти на досрочные парламентские выборы, статья 90 Конституции говорит: полномочия ВР не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий ВР. То есть, дедлайн на принятие этого решения – 29 апреля 2023 года.

Что касается личных мотиваций, которые могут по тем или иным причинам в конце концов подтолкнуть Владимира Зеленского пойти на досрочные парламентские выборы, политолог Владимир Зеленский называет острый политический кризис – невозможность власти работать – когда возникнет клинч в противостоянии власти и оппозиции, как это было в 2007 году, и тогда могут быть политические договоренности по проведению досрочных выборов

"Это мы можем предполагать сугубо теоретически. Пока таких предпосылок я не вижу. Да, есть политическое напряжение, но даже протестная волна очень ограничена. Выход на улицу нескольких тысяч людей – для нас это норма. Насчет мотивации лично Зеленского, думаю, он может пойти на досрочные выборы, когда ему допустим нечего будет терять, если, скажем, вдруг распадается или раскалывается фракция "Слуги народа", и есть риски появления какой-то коалиции, которая будет работать против Зеленского. Тогда, какая ему разница? Или сохранять эту ВР, или формировать новую? Если у него будут шансы обновить и создать новую преданную ему новую политическую команду, которая может претендовать, например, на первое место на выборах и попытаться создать коалицию вокруг себя, тогда он может пойти на досрочные выборы", — резюмирует Владимир Фесенко.