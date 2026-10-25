Зеленский пошёл на риск в отношениях с Трампом: что Украина получила взамен

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что прибег к более резким публичным высказываниям в адрес президента США Дональда Трампа, поскольку стремился быстрее добиться конкретных результатов в вопросах военной поддержки Украины. По его словам, речь шла прежде всего о возобновлении обмена разведывательными данными, работе Starlink и поставках ракет для противовоздушной обороны.

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

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По словам президента, обычно сдержанная и дипломатичная речь является правильным инструментом политического общения, особенно когда ожидаемый результат можно получить со временем. Однако в ситуациях, когда решения необходимо принимать быстро, он счел необходимым реагировать более прямо.

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Зеленский пояснил, что его публичные заявления были связаны прежде всего со стремлением решить три проблемы, имевшие непосредственное значение для обороноспособности Украины: разведывательная поддержка, спутниковая связь Starlink и ракеты для систем ПВО.

«Есть вещи, на которые, на мой взгляд, нужно реагировать быстрее. Дело не в скорости, а в оперативности высказывания», — отметил президент.

Он дал понять, что изменение риторики было не просто эмоциональной реакцией на критику со стороны Трампа, а частью попытки добиться необходимых Украине решений в ситуации, когда дипломатическая осторожность могла не обеспечить желаемого результата в срок.

Помогла ли резкая риторика вернуть поддержку США?

Отвечая на вопрос, считает ли он свою риторику эффективной, Зеленский признал, что не может однозначно установить причинно-следственную связь между своими заявлениями и последующими решениями американской стороны.

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В то же время президент отметил, что из трёх вопросов, которые он пытался решить, два вновь получили поддержку.

«Я не могу точно сказать, что помогло, но в этих трёх элементах нас не было, а сейчас два вернулись», — сказал глава государства.

Зеленский отдельно поблагодарил Трампа, который, по его словам, публично сообщил о телефонном разговоре с Илоном Маском о возобновлении работы Starlink для Украины. Президент не стал приписывать результат исключительно своим собственным действиям, отметив, что на решение могли повлиять различные факторы.

«Я не говорю, что это сделал я или исключительно я. Я благодарен президенту Трампу», — подчеркнул он.

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Рычаги влияния перед переговорами с Путиным

Еще одной причиной, по которой Зеленский решил открыто поднимать острые вопросы в отношениях с США, стала необходимость сохранить инструменты давления на Россию перед возможными переговорами с Владимиром Путиным.

Президент подчеркнул, что Украина не должна оказаться за столом переговоров без санкционных механизмов, финансовой поддержки и замороженных российских активов, которые могут стать важными рычагами влияния на Кремль.

Он напомнил о высказываниях Трампа относительно «козырей» на переговорах и отметил, что в случае потери таких инструментов позиция Украины могла бы существенно ослабнуть.

Особую озабоченность у Зеленского вызвало решение американской администрации об ослаблении санкций, связанных с российским дизельным топливом. Он опасается, что этот шаг может побудить европейские страны последовать примеру США и также начать пересмотр санкционной политики.

Именно поэтому, по словам президента, было важно согласовать позицию с европейскими партнерами и не допустить более значительного ослабления ограничений в отношении России.

Зеленский заявил, что не боится говорить прямо

Во время интервью Алла Мазур также спросила, принимает ли Зеленский решения о рискованных публичных заявлениях самостоятельно или предварительно консультируется с другими людьми.

Президент ответил, что его работа и достигнутые результаты — это результат совместных усилий. Он общается с людьми, которые работают рядом с ним, и учитывает их мнения в ходе консультаций.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не боится открыто выражать свою позицию, когда считает это необходимым для Украины.

«Любая работа — это командная работа, и любой результат — это не заслуга одного человека», — пояснил он.

По словам президента, эффективность политических решений зависит не только от личной позиции главы государства, но и от совместной работы команды. Он также признал, что один человек не может в одиночку изменить всю ситуацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Украину избрать нового лидера и усилил давление на Киев, потребовав прекратить авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это произошло через день после того, как американский лидер объявил о достижении договоренности об увеличении экспорта российского дизельного топлива

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