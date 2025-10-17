Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на "Томагавки": что ответил лидер США

Дональд Трамп

Дополнено новыми материалами

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом предложил США дроны в обмен на ракеты.

Об этом шла речь 17 октября во время встречи американского и украинского лидеров.

«Мы имеем тысячи дронов нашего производства, нам не хватает „Томагавков“. И мы просим „Томагавков“. США имеет мощное производство и другие ракеты вне „Томагавков“. Мы должны работать совместно с американскими производителями. Будет какой-то обмен — у нас есть предложения», — сказал Зеленский.

На это Трамп ответил так: «Да-да. Мы имеем много дронов: свои выпускаем и закупаем. И они (украинцы — ред.) делают очень хорошие дроны. Война дронов стала очень актуальной. Очень много дронов было в Израиле и мы это делали с чрезвычайно мощными дронами-самолетами, реактивными дронами. Мы имеем обязательства обеспечить нашу страну, потому что кто знает, что случится. Я имею в виду „Томагавки“. Мы хотим прекратить потери тысячи жизней», — заявил Трамп.

