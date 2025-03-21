Зеленский предупредил о большом наступлении Путина: Жданов рассказал все, что известно о ситуации

На что способен враг, когда может пойти в наступление и какие города под угрозой.

Владимир Путин готовит максимальное наступление на территорию Украины в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Россия, по его словам, планирует наступательные действия на Запорожском направлении, Харьковском и Сумском направлениях, а также на востоке.

На что способен враг, когда может пойти в наступление и какие города под угрозой – в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, это больше политическое заявление, чем военное.

"Потому что президенту нужно показать нашим партнерам, особенно Соединенным Штатам, что угроза наступления российских войск никуда не делась и может появиться в любой момент", — говорит Олег Жданов.

Впрочем, по мнению эксперта, сейчас у России нет реальной возможности осуществить масштабное наступление, особенно на нескольких направлениях.

"Они сегодня ведут наступательные действия, но уже не с той интенсивностью, как летом прошлого года — год назад", — считает Олег Жданов.

Угроза для Сумской области

Вблизи Сумщины, как сообщает ОТУ "Северск", Россия концентрирует подразделения, участвовавшие в Курской операции.

В то же время, по словам Олега Жданова, угроза Сумской области пока минимальна.

"В Сумской и Курской областях россияне уперлись в предел своих возможностей. Сегодня, как уже заявил президент Зеленский, не стоит вопрос вывода наших войск из Курской области. Мы часть сил вывели, фронт уменьшился, плотность войск мы обеспечили, и сегодня мы уже говорим о создании сплошной линии обороны в Курской области и переходе в глухую, стратегическую оборону. Но с продолжением содержания территории России, по крайней мере, в Курской области”, – говорит Олег Жданов.

В Сумской области есть проникновение отдельных групп противника на глубину в один-три километра. Но вклинения на территорию Украины большими силами и средствами на сегодняшний день нет, уверяет военный эксперт.

"Они пытаются. Тем не менее, даже наш Генеральный штаб говорит, что мы восстанавливаем логистику в этом регионе и стараемся стабилизировать ситуацию по обороне этих рубежей", — говорит Олег Жданов.

Чего хочет Путин

Президент Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что Путин хочет наступать, чтобы максимально давить на Украину и выдвигать ультиматумы с позиции силы.

По мнению Олега Жданова, российский диктатор будет воевать до бесконечности – пока не "закончатся" россияне.

"На сегодняшний день в России начались необратимые процессы, и власть Путина держится сугубо на ведении войны. Если только он прекратит огонь, и тогда начнутся другие процессы, которые будут требовать ответа. Начнутся неудобные вопросы к Путину относительно ситуации в самой России. Сегодня можно все списать на войну. А завтра прекратится огонь, так уже на войну ничего не спишешь. И нужно будет отвечать – почему инфляция, почему цены, почему столько погибших, почему экономика выпускает танки, а продовольственных продуктов не хватает для населения?" – говорит Олег Жданов.

По его словам, война – это власть для Путина сегодня. Глава Кремля не изменил свои условия с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, формулировки уже другие.

"Уже не применяется денацификация, демилитаризация. Сегодня требование – нейтральный статус. А это предполагает не вступление в какие-либо организации. И нейтральной стране зачем иметь большую армию? Поэтому сокращение Вооруженных сил. Плюс признание территории. Риторика изменилась. А как мы можем признать эти территории? Нам что нужно переписывать Конституцию? Это невозможно. Так что требования Путина не изменились”, – говорит Олег Жданов.

В то же время сегодня у России нет возможностей для масштабного наступления, считает эксперт.

Но временное прекращение огня на 30 суток, предлагаемое президентом США Дональдом Трампом, по мнению Олега Жданова, может помочь Путину аккумулировать силы и средства.

"Чем это для нас плохо? Тем, что учитывая возможности мобилизационной системы и военно-промышленного комплекса России, за 30 дней мы получаем плюс, как минимум общую военную армию, численностью до 40 тысяч. И эта армия, да, может быть переброшена на какое-то оперативное направление и там будет влиять, существенно влиять на ситуацию. Потому что 40 тысяч – это не бригада и не батальон, а это очень существенная военная сила”, – считает военный эксперт.

Ранее мы писали о том, что армия России движется из Курщины в Сумскую область. Читайте, где продолжаются боевые действия и есть ли угроза Сумам.

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