Зеленский прибыл с визитом в США и уже 1 сентября встретится с Байденом

Уже состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министром энергетики США Дженнифер Гренхольд.

Президент Украины начал рабочий визит в Соединенные Штаты. В Вашингтон украинская делегация прибыла накануне, а сегодня у Владимира Зеленского уже было назначено 8 встреч.

Об этом 31 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В Пентагоне вскоре должна начаться встреча президента Владимира Зеленского с главой оборонного ведомства Ллойдом Остином. В украинской делегации также и министр обороны, и глава "Укроборонпрома". Должны быть подписаны 3 документа, касающиеся оборонного сектора. Но их содержание пока не раскрывают.

И уже состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министром энергетики США Дженнифер Гренхольд. Там было подписано два документа — совместное заявление, в котором говорится о стратегическом диалог двух государств в сфере энергетики и климата. А также меморандум между НАК "Энергоатом" и "Уайтхаус электрик" о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта к 30 миллиардов долларов. Сообщил президент в Твиттере.

Украинская делегация прилетела в столицу Соединенных Штатов накануне вечером. Этот визит имеет статус рабочего. Президента сопровождает супруга, у которой отдельная программа в США. Они поселились в пятизвездочном отеле напротив Белого дома.

"В целом 3 оборонных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку-2". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю должно быть — потому что "дьявол в деталях". И надо подождать немного", — эксклюзивно для ТСН рассказал Зеленский накануне вечером относительно соглашений и договоренностей, которые будут подписаны.

1 сентября состоится встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Будет как общение в расширенном составе с участием ключевых советников, так и с глазу на глаз. По результатам этой встречи будет обнародовано совместное заявление двух президентов.

"Когда речь идет об отношениях с Америкой, суть не только в сделках, суть прежде всего в построении доверия между лидерами и это действительно задача номер И завтра, я убежден, она будет выполнена. Потому что есть все основания, чтобы президент Зеленский и президент Байден построили качественные отношения ", — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это будет первая личная встреча Байдена и Зеленского. До этого они дважды говорили по телефону. Один из самых чувствительных вопросов — это достройка совместного российско-германского газопровода "Северный поток-2". США ради партнерских отношений с Германией сняли свои санкции с компании-оператора этого проекта. Знаем, что в украинской делегации присутствует председатель НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко. Эксперты говорят — ожидать того, что Байден изменит свою переговорную позицию по "Северному потоку-2", пока не стоит. Но на ситуацию вполне может повлиять Конгресс Соединенных Штатов, который имеет полномочия санкции возобновить, когда выйдет с каникул.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст уверяет, что в связи с кризисом в Афганистане, который произошел из-за вывода оттуда американских войск, Конгресс может более критично отнестись к вопросу "Северного потока-2". Ведь второй внешнеполитический кризис — а здесь все хорошо понимают, что "Северный поток-2" — это геополитический проект российского влияния, им не нужен.

Новости мира: Зеленский начал рабочий визит в США – какие вопросы нацелено решить

"Визит проходит в августе именно потому, что Байден не хочет, чтобы Зеленский общался с Конгрессом Соединенных Штатов. Я предвидел это еще в июне. И хотя администрация отрицает, это очень нетипично делать визиты во второй половине августа. Это причина, почему так происходит. Зеленский будет поднимать этот вопрос, потому что он хочет сохранить возможность убить этот проект санкциями. Байдену это не нравится. Но он не может позволить себе плохую встречу с Зеленским, поэтому, я надеюсь, сделает усилие и будет дружелюбным. Потому что он хочет демонстрировать компетентность во внешней политике, свидетельством чего не является способ вывода войск из Афганистана или решение по "Северному потоку-2". Это сделает встречу дружественной, какой она и должна быть. И я думаю, администрация Байдена хочет углублять отношения с Киевом, но и поддерживать свое ужасное решение по "Северному потоку-2 "также", — пояснил он.

И сегодня вечером первая леди Елена Зеленская будет открывать украинский аудиогид в музее Маунт Вернон. Это резиденция первого президента США Джорджа Вашингтона.

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