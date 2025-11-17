Зеленский прибыл во Францию: детали и первые фото

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи во Франции 17 ноября / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября прибыл в Париж, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Официальная церемония встречи Зеленского и Макрона во французском аэропорту началась с гимна Украины. Лидеры государств осмотрели строй Роты почетного караула.

Вместе с Зеленским в Париж прибыла украинская делегация. Судя по фото, большинство ее состава — это чиновники Офиса президента.

Напомним, по данным Reuters, Зеленский прибыл в Париж, чтобы подписать с Францией новые договоренности по ПВО, боевым самолетам и ракетам. Кроме дополнительных истребителей Mirage и ракет Aster 30 для систем SAMP/T, обсуждается 10-летняя стратегическая сделка, которая может предусматривать передачу Украине многоцелевых истребителей Rafale. Как анонсировал накануне сам президент Украины, цель визита — «значительное усиление нашей боевой авиации» и «предоставление систем, необходимых для противодействия российской агрессии».