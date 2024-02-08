Зеленский принял окончательное решение: когда Залужный уйдет в отставку и кто его заменит

По данным украинских СМИ, отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоится в ближайшие дни. Проинформированные источники утверждают, что, несмотря на огласку и критику в сети, в Офисе президента уверены: замена произойдет "мягко и все будет спокойно".

Почему Зеленский решил сменить главнокомандующего, когда такое решение будет принято, кто может заменить "железного генерала" и чем дальше будет заниматься сам Залужный – смотрите в эксклюзиве TSN.ua журналиста Артема Зябкина.

Залужного уволят уже скоро

По информации источников Украинской правды в Офисе президента, Владимир Зеленский уже принял окончательное решение уволить Залужного. О своем "уволнении" от должности "железный генерал" якобы узнал еще 29 января.

"Замена произойдет на днях. Мягко, не так, как все себе представляют. Все будет спокойно. Да и Залужный уже внутренне принял, что точно идет", – заключает УП один из высокопоставленных представителей команды Зеленского для "УП".

В ОП готовы к последствиям

Похоже, к уходу главнокомандующего на Банковой относятся спокойно и не считают это большой проблемой. Это действительно впечатляет, потому что, по данным многочисленных соцопросов, Залужный является самым популярным человеком в Украине. Хотя он и не политик, его потенциальный рейтинг постоянно высчитывают. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяли более 80% украинцев. Но источники УП утверждают, что Залужный "внутренне принял" отставку, точно идет и не будет выдвигать претензий, по крайней мере, публично. Так же эту ситуацию видят и в Генштабе.

"Валерий Федорович точно не нужны никакие митинги или беспорядки. Если, не дай Бог, кто-то начнет делать, то он тут же получится с призывами, что "если кому-то хочется продемонстрировать героизм, то идите на фронт", — объясняет УП один из собеседников. в Генштабе для "УП".

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Об уходе Залужного спрашивали и у президента. Прямо Зеленский не ответил, но заявил, что планирует масштабные изменения в руководстве, которые будут касаться и военных.

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно нужна перезагрузка, новое начало. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, как войско. Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменим только одного человека", — прокомментировал глава государства.

Намекнул Зеленский и на еще один нюанс. Для президента важно, чтобы его подчиненные были уверены в победе и двигались к ней. Именно поэтому украинской верхушке и нужен "перезапуск".

Все из-за "политических игр"

Журналисты же утверждают, что природа размолвки между Зеленским и Залужным политическая. В декабре 23-го в СМИ появилась информация, что первый конфликт между ними возник еще в апреле 22-го, а уже осенью 23-го перешел в новую фазу из-за популярности Залужного.

"В конце января в Офисе президента состоялась закрытая встреча. Одна из социологических служб презентовала для Владимира Зеленского и людей из его ближайшего окружения большое исследование общественных настроений. Подобные опросы Офис заказывает регулярно, но на этот раз результаты были для присутствующих достаточно неожиданны. Как убеждают сразу три собеседника. УП, знакомые с ходом презентации, особый интерес у команды Зеленского вызвало несколько показателей.

Во-первых, исследование показало увеличение количества людей, желающих окончания войны, даже ценой каких-то компромиссов с агрессором.

Во-вторых, политическая динамика демонстрировала очевидные тренды: падение поддержки власти и президента и одновременно рост рейтингов главкома ВСУ Валерия Залужного и его еще даже не существующей партии.

"В Офисе усомнились в подлинности данных опроса, строго попросили нигде их не публиковать и людям из команды и тем, вне узкого круга ближайших, опросы не показали. Презентация состоялась 24 января. А уже 29-го Зеленский пригласил на Банковую Залужного и предложил ему найти для себя какую-нибудь новую должность в команде", — цитирует "УП".

Зеленский оговорился и сказал правду

Но о своих подлинных мотивах еще давно оговорился сам президент Зеленский. В интервью британскому изданию The Sun Зеленский признался, что он "не разделил" с главнокомандующим.

"Если вы руководите войной, имея в виду, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на передовой вы ведете себя как политик, а не как военный", — сказал он.

Залужный "не слушал" Зеленского

Несмотря на это, Зеленский долго пытался видеть в Залужном элемент своей вертикали — пишут журналисты. Напомню, что главка ВСУ подчиняется президенту, который является Верховным главнокомандующим. Залужный часто действовал по своему усмотрению.

"С Залужным очевидно уже достаточно долгое время: Зеленский не может им управлять. Залужный просто слушает, делает вид, что услышал, а потом делает то, что сам считает правильным. Когда готовили контрнаступление, то таких историй было масса и с распределением оружия, и с планированием, и с чем угодно", – объясняет один из членов команды Зеленского. "Но когда главком уже открыто начал заниматься политикой и писать свои колонки в западных медиа, то стало очевидно, что он явно вышел за пределы чисто военной работы. Именно тогда у президента решили, что нужно как-то двигаться", – добавляет собеседник для УП.

Кто может заменить Залужного

В случае увольнения Валерия Залужного стране срочно потребуется новый главнокомандующий. Говорят, что Офис президента имеет двух фаворитов на это место. Первый – конечно же, генерал-лейтенант и действующий глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его любят и адекватно воспринимают украинцы, однако, несмотря на ряд успешных операций, у него нет опыта планирования широкомасштабных операций. А без этого не обойтись.

Вторым и вероятным кандидатом на пост главкома называют генерал-полковника Александра Сырского. Он не такой медийный, но зарекомендовал себя как искусный командир. В начале полномасштабного вторжения РФ являлся командующим обороной Киева. Говорят, что по приказу Сырского в 2022-м были разрушены мостовые переходы на Киевщине, что помешало продвижению рашистских войск в Киев. Кроме того, Сырский был одним из командующих контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого оккупантов удалось отбросить от Харькова. Сейчас отвечает восточное направление, где ВСУ снова и снова отражают рашистские нашествия. Между тем, Сырский является Героем Украины. Однако есть и здесь подводный камень. В СМИ отмечают, что у Сырского есть неоднозначный имидж генерала, который готов на любые потери ради результата на поле боя.

"В конфигурации с командой нескольких реальных боевых, прогрессивных комбригов назначение Сырского кажется более реалистичным. Сам же Залужный, по данным УП, объявил своему ближайшему окружению, что в случае отставки намерен заняться своим здоровьем. И, возможно, начать преподавательскую деятельность", – цитирует "УП".

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии ТСН.ua рассказал, кого еще могут уволить "в пакете" с Залужным.

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