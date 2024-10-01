Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины легендарному пилоту "Джусу"

Погиб "Джус" 25 августа 2023 во время столкновения самолетов L-39 на Житомирщине.
Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову, погибшему в прошлом году в авиакатастрофе.
Соответствующий указ №658 опубликован на сайте президента 30 сентября.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПИЛЬЩИКОВУ Андрею Борисовичу - майору (посмертно)", - говорится в тексте документа.
Что известно о "Джусе": краткая биография
Андрей Пильщиков родился в 1993 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. Участвовал в воздушной обороне столицы в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Его называли одним из "призраков Киева". С началом великой войны было более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях обстановки.
Вклад лётчика в развитие ПС Украины
Андрей Пильщиков активно выступал за предоставление Украине западных истребителей F-16. В частности, в июне 2022 года "Джус" и летчик с позывным "Мунфиш" посетили США в составе официальной делегации, которая лоббировала предоставление Украине F-16 . В течение нескольких дней пилотам вместе с другими делегатами удалось встретиться с известными сенаторами и конгрессменами. По результатам встречи 17 июня 2022 года было внесено решение о предоставлении истребителей на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.
Украина получила американские истребители летом 2024 года. Мама погибшего пилота Лилия Пильщикова осуществила свою мечту и впервые села в кабину истребителя F-16.
"Очень много людей над этим работало. Прежде всего, получение F-16 – это вклад Андрея Пильщикова "Джуса", который уже навсегда в нашем небе. Именно он в марте 2022 года нас с Юлией Марушевской [от 2023 года руководительница Офиса изменений при Минобороны – ред. ] убедил, что это именно то, что нужно Украине. Я пыталась максимально использовать ресурс, который на тот момент имел, чтобы это услышали сразу на стратегическом уровне", — сказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.
Гибель "Джуса"
В прошлом году 25 августа во время боевого вылета погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (Джус). Авиакатстрофа произошла возле села Сингуры Житомирской области. Командование Воздушных сил ВСУ официально подтвердило его смерть в катастрофе.
Прощание с Андреем Пильщиковым прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова 29 августа. Похоронили на Аскольдовой могиле.
По факту аварии ДБР открыло уголовное производство, обстоятельства авиатрощи выясняются. Посмертно присвоено звание майора.
Напомним, мама легендарного пилота "Джуса" (Андрея Пильщикова) раскрыла детали гибели сына.
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