Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины легендарному пилоту "Джусу"

Погиб "Джус" 25 августа 2023 во время столкновения самолетов L-39 на Житомирщине.

Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову, погибшему в прошлом году в авиакатастрофе.

Соответствующий указ №658 опубликован на сайте президента 30 сентября.

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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПИЛЬЩИКОВУ Андрею Борисовичу - майору (посмертно)", - говорится в тексте документа.

Что известно о "Джусе": краткая биография

Андрей Пильщиков родился в 1993 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Служил лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. Участвовал в воздушной обороне столицы в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Его называли одним из "призраков Киева". С началом великой войны было более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях обстановки.

Вклад лётчика в развитие ПС Украины

Андрей Пильщиков активно выступал за предоставление Украине западных истребителей F-16. В частности, в июне 2022 года "Джус" и летчик с позывным "Мунфиш" посетили США в составе официальной делегации, которая лоббировала предоставление Украине F-16 . В течение нескольких дней пилотам вместе с другими делегатами удалось встретиться с известными сенаторами и конгрессменами. По результатам встречи 17 июня 2022 года было внесено решение о предоставлении истребителей на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Украина получила американские истребители летом 2024 года. Мама погибшего пилота Лилия Пильщикова осуществила свою мечту и впервые села в кабину истребителя F-16.

"Очень много людей над этим работало. Прежде всего, получение F-16 – это вклад Андрея Пильщикова "Джуса", который уже навсегда в нашем небе. Именно он в марте 2022 года нас с Юлией Марушевской [от 2023 года руководительница Офиса изменений при Минобороны – ред. ] убедил, что это именно то, что нужно Украине. Я пыталась максимально использовать ресурс, который на тот момент имел, чтобы это услышали сразу на стратегическом уровне", — сказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

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Гибель "Джуса"

В прошлом году 25 августа во время боевого вылета погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (Джус). Авиакатстрофа произошла возле села Сингуры Житомирской области. Командование Воздушных сил ВСУ официально подтвердило его смерть в катастрофе.

Прощание с Андреем Пильщиковым прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова 29 августа. Похоронили на Аскольдовой могиле.

По факту аварии ДБР открыло уголовное производство, обстоятельства авиатрощи выясняются. Посмертно присвоено звание майора.

Погиб, защищая нас! Мунфиш и Джус - вот благодаря кому Украина имеет F-16

Напомним, мама легендарного пилота "Джуса" (Андрея Пильщикова) раскрыла детали гибели сына.

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