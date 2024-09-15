Зеленский прокомментировал амбициозные заявления Трампа об окончании войны

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что ему по силам завершить войну в Украине.

Своими мнениями глава государства поделился в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN.

"Я на сегодня не могу этого понять, потому что не знаю деталей, что он (Дональд Трамп — Ред.) подразумевает, и что это значит. Моя позиция: предвыборный период и предвыборные месседжи — это предвыборные месседжи. Иногда они не совсем реалистичны .Поэтому я думаю, что месседжи могут тревожить нас, весь наш народ, конечно", — подчеркнул президент.

Также Зеленский вспомнил разговор по телефону с Дональдом Трампом, который состоялся два месяца назад. Он подчеркнул, что "за все это время был только один разговор".

"Он сказал, что очень нас поддерживает. У нас был хороший разговор. Он будет нас поддерживать. Он понимает, как тяжело выжить во время войны. Он сделает все, чтобы укрепить Украину. Имею в виду – это прекрасно, что все звучит именно так ", – рассказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул: хочет поделиться своим планом победы с Трампом "чтобы услышать его реакцию".

Как сообщалось, ранее Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине и свою роль в ней. Он амбициозно сказал, что может остановить любую войну по телефонному звонку.

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