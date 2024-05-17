Зеленский прокомментировал идею перемирия во время Олимпиады

Президент заметил, что опыт прекращения огня уже был.

Президент Владимир Зеленский назвал "безжизненной историей" идею о перемирии в Украине на время Олимпийских игр во французском Париже.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами 16 мая.

Зеленский подчеркнул, что уже было прекращение огня с армией агрессора России. Впрочем, заметил президент, "оно не очень работает с этим врагом".

"Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает техникой заехать поближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неодушевленная история", — завил президент Владимир Зеленский.

Напомним, в марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что потребует прекращения огня в Украине во время Олимпиады в Париже.

У российского диктатора Владимира Путина отреагировали на продвигающую Макрон идею об "олимпийском перемирии". В Кремле цинично заявили, что Киев использует это для перевооружения и перегруппировки.

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