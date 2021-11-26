Зеленский прокомментировал разделение "Укрнафты" и отношения с Коломойским

Президент прокомментировал ситуацию с "Укрнафтой".

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с "Укрнафтой" и бизнесменом Игорем Коломойским, объяснив, что пока не принято решение о разделении "Укрнафты" на две компании.

Об этом он сказал 26 ноября во время пресс-марафона.

"Есть задолженность НАК "Нафтогаз-Украина" перед "Укрнафтой". Но кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич стал партнером государства в "Укрнафте" и это было еще до нас. Вопрос разделения был давно и он не решен. Если не будет разделение Укрнафты, это большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафты" могут выиграть суд, потому что государственная задолженность очень велика, в несколько миллиардов. Я знаю, что у нас пока нет денег в бюджете платить кому-либо, включая компании Коломойского и мы это не можем себе допустить. Этим я занимаюсь, а судебными делами нет", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что он уже около двух лет не проводил никаких разговоров с Коломойским.

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