Зеленский прокомментировал ситуацию на Востоке: "Когда Россия говорит, что защищает собственные границы – это очень опасно"

Зеленский прокомментировал ситуацию на Востоке: "Когда Россия говорит, что защищает собственные границы – это очень опасно"

Глава государства рассказал, что РФ специально пытается показать скопление войск, постоянно пригоняя и отгоняя технику с украинской границы.

Президент Украины рассказал о ситуации на границе с Россией. По его словам, ситуация пока под контролем.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 26 ноября.

"Ситуация точно не хуже, чем она была весной. Я считаю, количество военных там сейчас меньше. Их больше, чем на момент прекращения огня", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что вблизи украинской границы идет "очень частая ротация" техники.

"Это для того, чтобы показывать нам, что идет накопление. Мы видим также иногда увеличение (единиц - ред.) техники. Ее привезли, а затем увезли", — рассказывает глава государства.

Президент подчеркивает, что продолжается "очень опасная риторика" со стороны России. В Кремле заявляют о "защите своих границ".

"Эта история с НАТО всегда работала на их внутреннего потребителя. Они говорят, что мы защищаем (собственные границы — ред.). Когда Россия говорит, что защищает собственные границы — это очень опасно", — заявил Зеленский.

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