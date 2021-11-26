Зеленский прокомментировал возможность введения в Украине военного положения

Зеленский считает, что введение военного положения негативно повлияет на экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что Украина не готова к введению военного положения, поскольку это окажет негативное влияние на экономику.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

"Я не знаю, почему кричат о военном положении, но я считаю, что от этого пострадает экономика, все пострадает. Мы сейчас не готовы. Мы не готовы к этому. Это – информационное давление и это все бьет по нашей экономике. Даже то, что все распространяют информацию, что "завтра война". Все должны понять. Вероятность эскалации есть, а я считаю, что эту информацию слишком громко поддерживают: и у нас, и за границей. Но надо быть очень осторожным", — сказал президент Зеленский.

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