Зеленский проводит переговоры с Трюдо относительно российской агрессии против Украины

Глава МИД заверил, что "дипломатия работает в буквальном смысле 24 часа в сутки, без выходных".

Вечером субботы, 12 февраля, после телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом в прямом эфире ТСН.19:30 сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"За последние месяцы этой эскалации я получал информацию о самых разных сценариях (возможного российского военного вторжения в Украину – ред.). И ни один из них по состоянию на данный момент не был реализован, потому что работает дипломатия. И даже, если что-то планировалось, нам удалось этому предотвратить. Сейчас мы 24 часа в сутки в связи с партнерами. Президент Украины только что завершил разговор с президентом Франции. И прямо сейчас он говорит с премьер-министром Канады", — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что будет иметь переговоры с турецким коллегой.

"Поэтому дипломатия работает в буквальном смысле 24 часа в сутки, без выходных для того чтобы именно дипломатический трек все-таки оставался основным для урегулирования этой ситуации", — отметил министр иностранных дел.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

Напомним, сейчас проходит много телефонных разговоров и видеоконцеренций с участием международных лидеров, где главная тема - российская агрессия против Украины. В частности, 12 февраля президент США Джо Байден переговорил с президентом России Владимиром Путиным. До этого Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А Макрон – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Агентство France-Presse сообщило, что Макрон также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем.

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