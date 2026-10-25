Зеленский рассказал, чего Украина будет требовать на переговорах с Россией и США

Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров и позволит обсудить конкретные договоренности о прекращении огня. Среди возможных тем — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

Реклама

По словам президента, в ходе встречи в Осло с американской делегацией во главе со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом стороны обсудили возможность проведения переговоров с участием Украины, США и России. После этого американские представители отправились в Санкт-Петербург, где, как отметил Зеленский, обсудили готовность обеих воюющих стран к трехстороннему формату.

Реклама

Место проведения переговоров окончательно не определено. Среди возможных вариантов рассматривались Абу-Даби, другие площадки на Ближнем Востоке или одна из европейских столиц.

Зеленский сообщил, что американская сторона подтвердила договоренность о проведении в ноябре встречи переговорных групп трех стран. По его словам, соответствующее подтверждение США получили также от российского диктатора Владимира Путина.

В то же время президент Украины подчеркнул, что Киев хотел бы видеть в переговорном процессе и Европу, поскольку её участие важно для обсуждения дальнейших шагов.

Главная цель — переговоры на уровне лидеров

Зеленский подчеркнул, что сам факт встречи представителей трёх государств не является достаточным результатом. Украина рассчитывает, что переговоры получат практическое продолжение и создадут предпосылки для встречи на высшем уровне.

Реклама

«Для нас самый важный результат — это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров», — заявил президент.

По его мнению, именно переговоры лидеров могут помочь решить вопросы, по которым пока не удалось добиться необходимого прогресса, в частности, касающиеся прекращения огня и возвращения украинских военнопленных.

Прекращение ударов по энергетическим объектам и на море

Среди конкретных тем, которые Киев хотел бы вынести на переговоры, Зеленский назвал возможность заключения энергетического перемирия и перемирия на море.

По словам президента, такие договоренности могли бы создать условия для более стабильного функционирования украинской экономики. В частности, безопасность на море важна для экспорта зерна, который обеспечивает поступление средств в государственный бюджет, а также для импорта товаров, необходимых Украине.

Реклама

Продолжение обмена пленными

Еще одним важным вопросом президент назвал возвращение украинских военнопленных. Он напомнил об обмене, который состоялся накануне, и выразил радость по поводу возвращения украинских защитников домой.

В то же время Зеленский отметил, что даже масштабный обмен не означает решения проблемы, поскольку Украина до сих пор не вернула всех своих граждан, находящихся в российском плену.

«Это довольно крупный обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не всех на всех», — пояснил глава государства.

По его словам, для достижения полного обмена необходимы переговоры на уровне лидеров. Поэтому Украина рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча в ноябре поможет приблизить такой формат переговоров и обеспечить дальнейший прогресс в возвращении пленных.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после 4 ноября Россия готова вернуться к переговорному процессу в трехстороннем формате с участием США и Украины.

Новости партнеров