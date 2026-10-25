ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
167
Время на прочтение
3 мин

Зеленский рассказал, чего Украина будет требовать на переговорах с Россией и США

Украинская сторона рассматривает предстоящие переговоры в трехстороннем формате как шанс достичь конкретных договоренностей.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров и позволит обсудить конкретные договоренности о прекращении огня. Среди возможных тем — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

По словам президента, в ходе встречи в Осло с американской делегацией во главе со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом стороны обсудили возможность проведения переговоров с участием Украины, США и России. После этого американские представители отправились в Санкт-Петербург, где, как отметил Зеленский, обсудили готовность обеих воюющих стран к трехстороннему формату.

Место проведения переговоров окончательно не определено. Среди возможных вариантов рассматривались Абу-Даби, другие площадки на Ближнем Востоке или одна из европейских столиц.

Зеленский сообщил, что американская сторона подтвердила договоренность о проведении в ноябре встречи переговорных групп трех стран. По его словам, соответствующее подтверждение США получили также от российского диктатора Владимира Путина.

В то же время президент Украины подчеркнул, что Киев хотел бы видеть в переговорном процессе и Европу, поскольку её участие важно для обсуждения дальнейших шагов.

Главная цель — переговоры на уровне лидеров

Зеленский подчеркнул, что сам факт встречи представителей трёх государств не является достаточным результатом. Украина рассчитывает, что переговоры получат практическое продолжение и создадут предпосылки для встречи на высшем уровне.

«Для нас самый важный результат — это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров», — заявил президент.

По его мнению, именно переговоры лидеров могут помочь решить вопросы, по которым пока не удалось добиться необходимого прогресса, в частности, касающиеся прекращения огня и возвращения украинских военнопленных.

Прекращение ударов по энергетическим объектам и на море

Среди конкретных тем, которые Киев хотел бы вынести на переговоры, Зеленский назвал возможность заключения энергетического перемирия и перемирия на море.

По словам президента, такие договоренности могли бы создать условия для более стабильного функционирования украинской экономики. В частности, безопасность на море важна для экспорта зерна, который обеспечивает поступление средств в государственный бюджет, а также для импорта товаров, необходимых Украине.

Продолжение обмена пленными

Еще одним важным вопросом президент назвал возвращение украинских военнопленных. Он напомнил об обмене, который состоялся накануне, и выразил радость по поводу возвращения украинских защитников домой.

В то же время Зеленский отметил, что даже масштабный обмен не означает решения проблемы, поскольку Украина до сих пор не вернула всех своих граждан, находящихся в российском плену.

«Это довольно крупный обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не всех на всех», — пояснил глава государства.

По его словам, для достижения полного обмена необходимы переговоры на уровне лидеров. Поэтому Украина рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча в ноябре поможет приблизить такой формат переговоров и обеспечить дальнейший прогресс в возвращении пленных.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после 4 ноября Россия готова вернуться к переговорному процессу в трехстороннем формате с участием США и Украины.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie