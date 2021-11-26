Зеленский заявил, что Бутусов обиделся, потому что не получил должность в правительстве

Зеленский заявил, что Бутусов обиделся, потому что не получил должность в правительстве

Президент подчеркнул, что Бутусов неоднократно "сливал" внутреннюю украинскую информацию.

Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю ежедневно у него было несколько международных разговоров с руководством Евросоюза, США, Британии, Франции, Германии, которые он проводил из-за действий украинского журналиста Юрия Бутусова.

Об этом президент рассказал во время пресс-конференции 26 ноября.

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Глава государства заявил, что Бутусов — первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по вооруженным формированиям на Донбассе. В результате этого международное сообщество потребовало объяснений от Украины.

Такая же ситуация, по словам Зеленского, произошла и с информацией о Василии Бурбе.

"Хочу Вам напомнить... Когда я стал президентом, я с Вами встречался в офисе студии "Квартал 95", вас привел [Юрий] Богдан. Он сказал мне: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского, когда тот защищал Днепропетровскую область". Я Вам сразу сказал, что не делю людей, кто на кого работает. Я сказал, что мне все равно и давайте делать сильную команду", — рассказал Президент Украины.

Зеленский сказал, что при этом присутствовал также Руслан Рябошапка, ранее являвшийся адвокатом Коломойского.

"По какой-то причине мы тогда были в нормальном диалоге, как строить страну. Какие есть вопросы в министерстве обороны. Но Вам не дали никакой должности, господин Бутусов", — заявил Зеленский.

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