Зеленский рассказал, когда украинцы смогут увидеть документы из закрытых заседаний СНБО

Кроме того, президент отметил, что в настоящее время СНБО является мощным органом.

Президент Владимир Зеленский объяснил, каким образом проходят заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Некоторые принятые решения, направленные на безопасность государства, и они закрыты для широких масс, другие — доступны для общества.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

"О заседаниях СНБО. Есть две вещи: закрытые решения, их очень многое принимается и вы о них даже не знаете, потому что они направлены на безопасность нашего государства... Эти важные документы вы не сможете увидеть. Или увидите тогда, как пройдет время и их можно будет открывать. А другие решения СНБО, не проходящие в тайном формате, наше общество видит", — пояснил Зеленский.

Кроме того, президент указал на отличие нынешних заседаний СНБО от происходивших ранее. По его словам, ранее о "решении СНБО никто не знал или не обращал внимания".

"Был такой пассивный орган, который все называли "кладбищем сбитых летчиков", а сегодня это мощный орган", — заметил Зеленский.

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