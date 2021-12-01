Зеленский рассказал о направлении средств от нового налогового закона

Он приветствовал олигархов с тем, что станут инвесторами для украинских детей.

Президент Украины поблагодарил депутатов за закон 5600, который увеличивает ренту за использование природных ресурсов.

Владимир Зеленский провозгласил это в обращении к депутатам.

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"Вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон 5600, который увеличивает рентную плату за использование природных ресурсов Украины, каждого украинца. Мы направим эти средства именно на наших детей", – заявил он.

Зеленский анонсировал создание в Украине экономического паспорта украинского. "Соответственно ему все средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины. После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования именно в Украине или покупки собственного жилья. Наши олигархи станут инвесторами наших детей", – заявил президент.