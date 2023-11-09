Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны

Владимир Зеленский говорит, что украинских военных погибло минимум в пять раз меньше, чем российских захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о потерях ВСУ на фронте и заявил, как может закончиться война. Свое слово сказали и США. Тем временем в России удивительно взлетели цифры производства автомобилей, которыми откупаются от семей погибших. Подробности читайте в эксклюзивном материале Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Заявление Зеленского

Зеленский выступил по видеосвязи на конференции Reuters Next. Во время которой заговорил об украинских и российских потерях, но сделал это филигранно.

"Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше", — сказал украинский президент.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 ноября

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Не забываем, что Россия в несколько раз больше Украины как территориально, так и по количеству населения. Только за 8 ноября ВСУ ликвидировали 1080 российских солдат. А по состоянию на 9 ноября потери оккупантов в войне против Украины составляют около 308 720 бойцов погибшими и ранеными. Напомним, что Владимир Путин частичную могилизацию в России ввел еще с 21 сентября 2022 года. Затем министр минубивств Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед командировкой в так называемую зону "СВО". А Госдума РФ разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления, те так называемые отряды "Шторм-Z". Свои потери Россия не признает, а за погибших бойцов семьям дарят шубки.

Почему в России разрослось производство автомобилей?

Другим попадает побольше. Дают целый автомобиль, правда, "Ладу". К слову, потери Россия не признает, а вот производство автомобилей внезапно взлетело вверх. В октябре 2023 года "АвтоВАЗ" установил новый рекорд по продажам, реализовав 40,9 тысяч автомобилей. Это самый лучший результат за последние 10 лет. Всего по итогам этого года было продано 283,5 тысяч новых машин. Это на 98% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такого наплыва еще не было, тачки штампуют как могут, потому что откупаться от семей надо. Правда, перепадает все равно не всем, поскольку большинство уничтоженннных военных в России считают не мертвыми, а пропавшими без вести, чтобы не выплатить лишнюю копейку или не подарить лишний автомобиль.

Зеленский о победе

В то же время Владимир Зеленский заговорил и о победе над оккупантами и назвал единственный способ, которым может закончиться война.

"В первую очередь, они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну", — подчеркнул президент Украины.

Что говорит Байден?

Украина не готова уступать территории и Путину это нужно наконец-то понять. В том, что все города и села будут возвращены под контроль ВСУ, твердо уверен и президент США Джо Байден. В то же время США намерены и дальше оказывать Украине военную поддержку. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Что уничтожили ВСУ за сутки?

А пока борьба продолжается, идут 624-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, сообщают в Генштабе. Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, три состава боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Смотреть всем! Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны!".

Напомним, в "Азове" рассказали, что следует изменить в подходах к мобилизации в Украине.

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