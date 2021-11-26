Зеленский рассказал о вероятности на следующих выборах проголосовать онлайн

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции 26 ноября.

Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции подчеркнул, что делегировать право избирать президента народным депутатам будет не законно.

"Это если бы у нас было, как в парламентских республиках, но они покинули пост президента, который ни на что не влияет. Там народ избирает партию и поэтому избирают премьер-министра, формируют правительство, а затем парламентарии избирают президента. Так есть. Но это же изменение нашего устройства. Депутаты выбирать президента не будут. Мы это не планируем. А как будет дальше – не знаю. Будут другие руководители государства", — заявил Зеленский.

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На вопрос журналистки об изменении конституции ради этого президент сказал: "Как это можно сделать? Это невозможно сделать. Депутаты не будут выбирать президента Украины".

Кроме того, Президент Украины отметил, что следующие выборы, возможно, будут иметь функцию онлайн-голосования. При этом Зеленский не указал, каким образом это будет происходить. При этом президент подчеркнул, что люди и дальше смогут голосовать привычным способом в кабинках.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн голосование. Это было бы очень круто. Но это не отменяет голосование (офлайн – ред). Из-за решений законодательства могут быть онлайн выборы. Будет ли это через "Дию"? Совсем не факт", — рассказал глава государства.

Он отметил, что вопрос о онлайн выборах прорабатывает Министерство цифровой трансформации Украины. Однако такое решение не может действовать без одобрения Верховной Рады.

"Мы прорабатываем (вопросы онлайн-голосования — ред.) с лучшими компаниями. Цифровую таможню, электронные выборы, а также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями: Microsoft и Apple. Но об этом очень предметно может рассказать Михаил Федоров", — отметил президент.

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