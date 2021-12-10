Зеленский рассказал, откажется ли Украина от вступления в НАТО из-за угроз России

Президент подчеркнул, что украинская армия – это самый крепкий альянс.

Путин и Байден не будут решать, должна ли Украина вступать в НАТО. Это должен сделать украинский народ.

Об этом в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Натальи Мосейчук на канале "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с Байденом не обсуждали, что Украина должна отказаться от НАТО и пойти на компромисс с Россией. Мне кажется Байден сказал публично, что НАТО — это не выбор США или России, не выбор стран-членов Альянса. Это — выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а страны-члены Альянса", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что не важно, что заявляет Путин, а важно, что думает о НАТО украинский народ. Президент добавил, что украинская армия – это самый крепкий альянс.

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