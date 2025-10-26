ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

На Gripen можно повесить почти все существующее оружие: Зеленский о соглашении со Швецией

Украина уже ищет возможность произвести первые проплаты за шведские истребители JAS 39 Gripen и готовит пилотов к обучению в начале 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает закупку шведских истребителей JAS 39 Gripen и уже готовится к первому этапу — оплате и обучению пилотов.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью ведущей ТСН.ua Алли Мазур.

"Мы должны думать о нашем современном флоте", - сказал Зеленский.

По его словам, "Gripen - это та платформа, к которой у Украины долго не было доступа". Президент добавил, что Киев "уже ищет возможность сделать первые проплаты", а обучение пилотов планируется начать "буквально в начале 26 года".

Gripen.

Gripen.

Зеленский сравнил "Gripen" с имеющимися в стране самолетами:

"У нас прекрасно действуют Миражи против "шахедов". Есть парк стариков, иногда очень стариков F-16. Но Грипен - это новое слово. На них быстрее всего учатся. Он взлетает откуда угодно. И главное - на него можно подвесить почти все существующее оружие".

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не отказывается от мнения о других типах самолетов: "А о новых F-16 и Rafale мы тоже думаем".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"Трамп справді погодився" Зеленський про головний ТРИГЕР для лідера США та ракети ФЛАМІНГО

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали двусторонние документы, предусматривающие поставки 100–150 истребителей Gripen серии Е.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie