На Gripen можно повесить почти все существующее оружие: Зеленский о соглашении со Швецией

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает закупку шведских истребителей JAS 39 Gripen и уже готовится к первому этапу — оплате и обучению пилотов.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью ведущей ТСН.ua Алли Мазур.

"Мы должны думать о нашем современном флоте", - сказал Зеленский.

По его словам, "Gripen - это та платформа, к которой у Украины долго не было доступа". Президент добавил, что Киев "уже ищет возможность сделать первые проплаты", а обучение пилотов планируется начать "буквально в начале 26 года".

Зеленский сравнил "Gripen" с имеющимися в стране самолетами:

"У нас прекрасно действуют Миражи против "шахедов". Есть парк стариков, иногда очень стариков F-16. Но Грипен - это новое слово. На них быстрее всего учатся. Он взлетает откуда угодно. И главное - на него можно подвесить почти все существующее оружие".

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не отказывается от мнения о других типах самолетов: "А о новых F-16 и Rafale мы тоже думаем".

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали двусторонние документы, предусматривающие поставки 100–150 истребителей Gripen серии Е.